Всем по 500: стоит ли белорусам ожидать бешеного роста зарплат?

Средняя апрельская зарплата белорусов составила 776,7 рубля. Эта сумма на 6,1 рубля больше, чем в марте. Эксперты предположили, из каких ресурсов белорусы получили «прибавку» и удастся ли к концу года выйти на 1000 рублей, пишет «Завтра твоей страны».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Такого бешеного роста, чтобы достичь 1000 рублей к концу года, конечно, не будет»

Эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова не видит в нынешних цифрах признаков устойчивого роста зарплаты. Тем более что это все еще происходит на фоне сокращения рабочей силы.

— Возможно, какие-то рычаги восстановления заметны в промышленности, и это, в частности, связано с тем, что восстанавливается экспорт в Российскую Федерацию. Сейчас мы видим рост выпуска, который отражается на ВВП, за счет этого, возможно, и произошел небольшой рост зарплат, — поясняет экономист.

Между тем, учитывая тот факт, что имеются установки повышения зарплаты, определенные действия в этом направлении все же будут предприняты.

— Это, конечно, утопическая установка. К сожалению, тут много рисков, и мы все знаем, что происходит, если зарплата растет быстрее, чем производительность труда, — отмечает эксперт. — Думаю, что будет рост, но он будет слабый. Отчасти потому, что все-таки промышленность восстанавливается, отчасти это будет связано с нефтегазовыми подвижками в отношениях с Россией. Но, думаю, такого бешеного роста, чтобы достичь 1000 рублей к концу года, конечно, не будет.

«Белорусы не почувствуют изменений»

Экономист Либерального клуба Антон Болточко считает, что говорить о росте благосостояния, ориентируясь только на данные о средней зарплате, было бы неверно.

— Нужно использовать и другие параметры, по которым можно судить, что данные действия что-то значат для обычного гражданина, который не знает, что такое средний уровень. Например, это реальные располагаемые доходы населения. А они все еще сокращаются, — поясняет экономист.

Еще один важный показатель — медианная заработная плата.

— Это как медиана, которая делит население по заработной плате ровно пополам. Этот показатель позволяет понять, сколько населения живет до этого данного уровня, а сколько выше него, — отмечает экономист. — Тот рост, который мы наблюдаем по такому параметру, как средняя заработная плата, иногда не полностью отражает улучшение ситуации в социальной сфере.

Что касается ресурсов, за счет которых удалось добиться более высоких цифр, то, по мнению эксперта, это произошло, скорее, искусственным образом.

— Мы видим, что заработная плата начала расти на фоне распоряжения президента по поводу того, что ее необходимо увеличить, — напоминает Антон Болточко. — И планы, которые существуют в кабинетах власти по выполнению этого распоряжения, как раз таки показывают, что это во многом даже где-то технические мероприятия.

Есть также некоторые основания полагать, что данный рост зарплаты во многом вызван стимулирующими действиями, в том числе и монетарного характера отдельных секторов экономики.

— С помощью определенных финансовых инструментов была обеспечена поддержка на госпредприятиях, в сельскохозяйственном секторе, и это позволило в числе прочего обеспечить определенный рост зарплат, — поясняет Антон Болточко. — Хотя этот рост ничем не обеспечен, никаких структурных изменений не произошло.

Указание президента повысить среднюю зарплату до 1000 рублей эксперт не только считает невыполнимым, но и в принципе уверен, что давалось оно лишь в качестве стимула.

— В той системе, которая сегодня существует, лучше поставить завышенные рамки, чтобы было выполнено хоть что-то. И данный механизм, как мы видим, отчасти работает, — отмечает экономист. — К тому же власти сами говорили о том, что темпы роста заработной платы не должны превышать темпы роста производительности труда. А производительность труда зависит прежде всего от изменения структуры экономики, ее оптимизации, повышения эффективности. Мы же видим, что этого не происходит, поэтому откуда же взяться росту? Только если какими-то определенными статистическими методами.

К тому же надо понимать, что 1000 рублей — это выше нынешнего уровня зарплат более чем на 10%.

— Производительность труда у нас такими темпами вряд ли будет расти. К тому же она у нас во многом коррелирует с ростом ВВП, а он запланирован на уровне 1,7%, и это максимум, что можно выжать на сегодняшний день, — поясняет эксперт. — Даже если рост зарплат будет на 2% обеспечен, то это все-таки будет техническим ростом и никак не отразится на общем уровне жизни населения. Не думаю, что большая часть белорусов почувствует это небольшое изменение в среднестатистическом показателе.

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