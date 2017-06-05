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В "Брузгах" россиянин на BMW разворачивался через двойную сплошную и сбил мотоциклистку

06.06.2017 13:40 — Разное | Tut.by  
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В пункте пропуска «Брузги» 5 июня 28-летний водитель на BMW X5 решил развернуться через двойную сплошную и задел 42-летнюю мотоциклистку, пишет AutoGrodno. Женщину доставили в больницу.


Фото: AutoGrodno

По предварительной информации, мотоциклистка возвращалась в Гродно из поездки на туристическом мотоцикле Honda Gold Wing и уже на белорусской стороне BMW X5 с российскими номерными знаками неожиданно стал разворачиваться через две сплошные линии разметки, задев женщину. Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения потерпевшей, управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Подозреваемым признан водитель автомобиля, с которым проводятся следственные действия.

Для выяснения всех обстоятельств Следственный комитет просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 8 (0152) 72-40-21 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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По предварительной информации, мотоциклистка возвращалась в Гродно из поездки на туристическом мотоцикле Honda Gold Wing и уже на белорусской стороне BMW X5 с российскими...

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