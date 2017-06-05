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Проверка СК: россиянин на байке кустарной сборки погиб под Мозырем
06.06.2017 13:56 — Разное | Sputnik Беларусь
Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит
"Примерно в 16 часов 30 минут 27-летний гражданин Российской Федерации управлял по поселку мотоциклом, изготовленным кустарным способом без мотошлема. Мотоциклист не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в дерево", — рассказала Кривоногова.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, уточнила представитель СК.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, кроме того, взяты биологические объекты для установления физического состояния водителя в момент ДТП.
"Известно, что мужчина приехал в Беларусь в гости к родственникам. Водительского удостоверения в Беларуси не получал. Наличие у него водительского удостоверения российской Федерации устанавливается", — сообщила Кривоногова.
Представитель СК также уточнила, что представляет собой мотоцикл, изготовленный кустарным способом.
"Еще предстоит разобраться, какие там детали — мотор от одного мотоцикла, ручки от другого, эксперты будут смотреть. И опять же, принадлежность мотоцикла тоже пока устанавливается", - отметила Кривоногова.
Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности проверки по факту гибели в Мозырском районе...
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