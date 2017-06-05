Проверка СК: россиянин на байке кустарной сборки погиб под Мозырем

Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту аварии со смертельным исходом, которая случилась днем в понедельник, 5 июня, около 16:30 в поселке Криничный .

"Примерно в 16 часов 30 минут 27-летний гражданин Российской Федерации управлял по поселку мотоциклом, изготовленным кустарным способом без мотошлема. Мотоциклист не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в дерево", — рассказала Кривоногова.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, уточнила представитель СК.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, кроме того, взяты биологические объекты для установления физического состояния водителя в момент ДТП.

"Известно, что мужчина приехал в Беларусь в гости к родственникам. Водительского удостоверения в Беларуси не получал. Наличие у него водительского удостоверения российской Федерации устанавливается", — сообщила Кривоногова.

Представитель СК также уточнила, что представляет собой мотоцикл, изготовленный кустарным способом.

"Еще предстоит разобраться, какие там детали — мотор от одного мотоцикла, ручки от другого, эксперты будут смотреть. И опять же, принадлежность мотоцикла тоже пока устанавливается", - отметила Кривоногова.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.