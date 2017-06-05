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Им тоже за тридцать: черепашкам-ниндзя в этом году исполнится 32 года
06.06.2017 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь
История "Черепашек-ниндзя" по глубине раскрытия темы и многообразию эмпирического материала, представленного на лекции, могла бы стать достойна научной диссертации. Издатель Арсений Дубаков рассказал поклонникам черепашек о том, как создавались комиксы, кто нажился на истории больше всех и зачем одному из авторов "ниндзя" — права не только на франшизу, но и на мотоцикл.
Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала на лекции в магазине "Time to be a hero" и прослушала лекцию о черепахах, временами отвлекаясь на иллюстрированную серию о Лоре Палмер и фигурки "Чудо-женщины". Рассказываем все, что необходимо знать о черепахах, если ваше детство тоже пришлось на 90-е.
Лэрд, Истмэн, Лоусон
До вчерашнего дня корреспондент Sputnik была уверена, что во вселенной черепашек достаточно знать четыре имени (по количеству черепашек), но сознание пришлось расширить еще тремя: вселенную Ниндзя создали Питер Лэрд, Кевин Истмэн и Джим Лоусон.
Итак, Лэрд знакомится с Истменом в 1983 году. Чуть позже он встречает свою будущую супругу — писательницу Джаннин Аткинс и переезжает следом за ней в штат Нью-Гемпшир — недалеко от того города, где работает в морском ресторане Истмэн. В отличие от большинства историй успеха, эта началась не в гараже, а прямо в доме супругов Лэрдов, к которым вскоре переезжает и Истмэн. Там два художника и придумали черепашек-мутантов.
Кстати, предполагая, что его история успеха весьма завидна, Лэрд основал некоммерческую организацию "Xeric Foundation" — половина зарабатываемых ею денег идет в помощь молодым авторам комиксов.
© Sputnik / Елена Васильева
Издатель Арсений Дубаков рассказал поклонникам черепашек историю создания комикса
"В 2001 году Питер Лэрд выкупил у Истмэна права на черепашек и продолжил линейку. Точки в истории до сих пор нет", — рассказал Дубаков.
В 1986 году Джим Лоусон познакомился с Истменом и Лэрдом на одном из комикс-конвентов. Тогда его поражала сама идея собственного успешного издания своего комикса, это было для него незабываемо. Лоусон совсем быстро присоединился к Истмену и Лэрду и развивающейся Студии "Mirage". Кстати, Джим Лоусон считается самым отзывчивым из команды — он читает всю входящую почту и отвечает на письма, которые его заинтересовали.
Их четверо
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Встреча с Арсением Дубаковым, издателем серии комиксов о "Черепашках-ниндзя", прошла в год тридцатидвухлетия франшизы в Минске.
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