Им тоже за тридцать: черепашкам-ниндзя в этом году исполнится 32 года

История "Черепашек-ниндзя" по глубине раскрытия темы и многообразию эмпирического материала, представленного на лекции, могла бы стать достойна научной диссертации. Издатель Арсений Дубаков рассказал поклонникам черепашек о том, как создавались комиксы, кто нажился на истории больше всех и зачем одному из авторов "ниндзя" — права не только на франшизу, но и на мотоцикл.

Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала на лекции в магазине "Time to be a hero" и прослушала лекцию о черепахах, временами отвлекаясь на иллюстрированную серию о Лоре Палмер и фигурки "Чудо-женщины". Рассказываем все, что необходимо знать о черепахах, если ваше детство тоже пришлось на 90-е.

Лэрд, Истмэн, Лоусон

До вчерашнего дня корреспондент Sputnik была уверена, что во вселенной черепашек достаточно знать четыре имени (по количеству черепашек), но сознание пришлось расширить еще тремя: вселенную Ниндзя создали Питер Лэрд, Кевин Истмэн и Джим Лоусон.

Итак, Лэрд знакомится с Истменом в 1983 году. Чуть позже он встречает свою будущую супругу — писательницу Джаннин Аткинс и переезжает следом за ней в штат Нью-Гемпшир — недалеко от того города, где работает в морском ресторане Истмэн. В отличие от большинства историй успеха, эта началась не в гараже, а прямо в доме супругов Лэрдов, к которым вскоре переезжает и Истмэн. Там два художника и придумали черепашек-мутантов.

Кстати, предполагая, что его история успеха весьма завидна, Лэрд основал некоммерческую организацию "Xeric Foundation" — половина зарабатываемых ею денег идет в помощь молодым авторам комиксов.



© Sputnik / Елена Васильева Издатель Арсений Дубаков рассказал поклонникам черепашек историю создания комикса

"В 2001 году Питер Лэрд выкупил у Истмэна права на черепашек и продолжил линейку. Точки в истории до сих пор нет", — рассказал Дубаков.

В 1986 году Джим Лоусон познакомился с Истменом и Лэрдом на одном из комикс-конвентов. Тогда его поражала сама идея собственного успешного издания своего комикса, это было для него незабываемо. Лоусон совсем быстро присоединился к Истмену и Лэрду и развивающейся Студии "Mirage". Кстати, Джим Лоусон считается самым отзывчивым из команды — он читает всю входящую почту и отвечает на письма, которые его заинтересовали.

Их четверо

Первоначально все черепашки-ниндзя были черно-белыми, но Истмен предлагал рисовать на обложке только красные повязки. Однако, когда черепашки стали популярны в 80-х, Лэрд и Истмэн позволили каждой черепашке иметь свой собственный цвет банданы: красная бандана была лишь у Рафаэля, синяя досталась Леонардо, фиолетовая — у Донателло и оранжевая — у Микеланджело.

Черепашки-ниндзя впервые появились на страницах графического романа, изданного Mirage Studios в 1984 году.

Видовая принадлежность героев до мутации — Красноухая пресноводная черепаха. Такими они показаны в ориджине в различных экранизациях. Кроме того, сама идея красных повязок была перенята с внешности именно этого вида черепах.