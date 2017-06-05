Атмосферный летний art-пикник Freaky Summer Party пройдет в Минске 29−30 июля. Коктейль из игр, современного искусства, воркшопов, трендовой музыки и медийных экспериментов развернется в парке Дримлэнд. Как сообщили организаторы, первые хедлайнеры — это британцы Everything Everything и Tesla Boy.

Everything Everything (UK)

Нестандартный инди-рок из Манчестера и «Прорыв года» по версии The Times.





В то время, как молодые английские музыканты мучают свои гитары в попытках сочинить хит и повторить успех Arctic Monkeys, Everything Everything совершают музыкальную революцию в своем гараже и покоряют мировые олимпы необычными и очень притягательными мелодиями.

«Мы действительно ненавидели эту дурацкую инди-эру. Она была безмозглой»

В это сложно поверить, но смешать элементы из Nirvana, Radiohead, Destiny’s Child и музыки Michael Jackson в один музыкальный стиль вполне возможно. Музыканты группы успешно соединяют рок с хип-хопом и соул с гранжем — именно так звучит Everything Everything.

Британский музыкальный журналист и критик Пол Лестер сравнил звук Everything Everything с «бунтом на фабрике мелодий». Этим летом FSP будет бунтовать вместе с ними на Main Stage.

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Пионеры российского электропопа — Tesla Boy (RU)

Кого считают одним из самых блистательных музыкальных проектов на постсоветском пространстве? Кто выступал на легендарных фестивалях «Mystery Land» (USA) и «AIM Music Festival»? Чьи альбомы «The Universe Made of Darkness» (2013) и «Moses» (2016) крепко держались в топах iTunes в России, США, Мексики и Европы? Чьи клипы собирают множество премий, включая «Лучшее видео года» по версии «Jagermeister Indie Awards»? Правильно — это Tesla Boy.





Группа стала символом и лицом нового поколения российской молодежи, которая до появления Tesla Boy слушала только западную музыку, будучи уверенными, что ни одна группа из России никогда не сможет оказаться на страницах британского журнала «Q», в айподе саундпродюсера Lady Gaga Мартина Кирзенбаума и актера Джареда Лето, или выпускаться на культовом французском лейбле Kitsune.

Tesla Boy несут в себе поп-чувствительность в сочетании со сложными, но изящными текстурами, которые дополнены звуками ретро-синтезаторов и цепляющим соулом. И этим летом нам повезло — Tesla Boy будут одними из хедлайнеров FSP'2017.

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Что еще нового будет на фестивале в этом году

Новая сцена. На Freaky Summer Party'2017 появится новая сцена из морских контейнеров от музыкальной группировки «Бассота», известной своими шумными вечеринками «Бассота на гараже» и «BRUUUD» в Минске. Два морских контейнера под названием «Импорт/ Экспорт» в субботу и воскресенье будут транслировать зарубежную и отечественную электронную музыку соответственно.





Новый спот. Blogeria — это площадка про блогеров и для блогеров. Блогеры-миллионники, владельцы популярных Instagram-аккаунтов, фотографы-путешественники и те, кто зарабатывает с помощью видео и фотографий на мобильный телефон, расскажут как стать популярным и заработать свой первый миллион.

Новая территория. FSP растет с каждым годом, в этом году организаторы планируют принять до 20 тысяч гостей за время проведения фестиваля. Для комфортного размещения будет задействовано 30% дополнительной площади парка Дримлэнд, а также часть аквапарка.

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«Wow!» каждые 20 минут

FSP — это ежегодная инъекция свободы и креативного духа современной культуры, которая проходит под аранжировки музыкантов со всего света и не позволяет сидеть на месте. 5 музыкальных сцен, крафт-маркет, масштабный фудкорт, экстремальные развлечения и спец-проекты от партнеров фестиваля. Все это дополняют образовательная площадка Edutainment, детский рай — платформа Kidsters и неудержимая афтепати.

Входной билет на 2 дня (29−30 июля) 24.99 руб.

Входной билет на 29 июля 16.99 руб.

Входной билет на 30 июля 16.99 руб. Купить билет Следите за обновлениями по хэштэгу #ilovefsp

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на концерт Depeche Mode и Meet & Greet с группой в Минске.

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