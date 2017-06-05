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На АЗС под Дрогичином сотрудники департамента охраны выбили стекло и вытянули водителя через окно

06.06.2017 13:56 — Разное | Tut.by  
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На АЗС в Дрогичинском районе сотрудники департамента охраны задержали водителя и пассажира Volkswagen Golf. Один из очевидцев записал момент задержания на камеру мобильного телефона.

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Видео: Рома Борщ

На записи видно, как на заправку приезжает Volkswagen и оперативный автомобиль с включенной световой и звуковой сигнализацией. Транспортные средства останавливаются возле входа в АЗС. Сотрудник в форме подбегает к легковушке, пытается открыть заблокированную водительскую дверь, разбивает стекло и вытягивает водителя через окно. Его напарник в это время достает из Golf пассажира и укладывает на асфальт. Затем милиционер надевает на водителя, который висит на разбитом окне, наручники и просит нажать сотрудников АЗС тревожную кнопку.

— Что случилось? Я не могу понять, в чем дело? Мы что, наркоманы или везем наркотики? — пытался узнать у сотрудников один из задержанных.

— Требование остановиться слышал? — уточнил сотрудник в форме.

— Музыка играла громко, — ответил задержанный.

Согласно подписи к видео, задержание проходило на АЗС под Дрогичином. В нем участвовали сотрудники департамента охраны. На борту служебного автомобиля было написано «Пинск».

Запись, размещенную в интернете, в управлении департамента охраны по Брестской области комментируют сдержанно:

— На данный момент проводится служебная проверка. Факт выбытия был. Выехали на задержание правомерно. Они (сотрудники департамента. — Прим. TUT.BY) преследовали автомобиль, который не реагировал на требование об остановке.

 
 
Ссылка на источник 50
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Один из очевидцев произошедшего записал момент задержания на камеру мобильного телефона.

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