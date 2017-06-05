Лукашенко - губернатору Пензенской области: Рынков на всех хватит

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"Рынков на всех хватит", - заявил Александр Лукашенко 6 июня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым.

Президент Беларуси заявил, что видит хорошие перспективы для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России.

"Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать", - заявил Александр Лукашенко.

"Вы должны знать, что вы приехали как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди. И жить нам вместе долгие времена. Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем", - цитирует слова президента его пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что, несмотря на падение товарооборота в течение последних нескольких лет, в 2016 году его удалось увеличить на 8%. Соответствующий показатель превысил 50 млн долларов. Положительная динамика сохранятся. В январе-апреле текущего года товарооборот увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам президента, это неплохие темпы. «С учетом потенциала Беларуси и вашего региона локомотивом развития нашего сотрудничества видится прежде всего усиление взаимодействия в промышленной сфере", - сказал президент.

Он обратил внимание, что на территории Пензенской области успешно работают дилерские центры многих предприятий республики - "Амкодора", "Гомсельмаша", "Оршанского инструментального завода" и других. Реализуются проекты промышленной кооперации. На завод ГрАЗ в Пензенской области поставляются шасси Минского автозавода для коммунальной техники, на предприятие "Пензадизельмаш" - белорусские комплектующие для дизель-генераторов.

В то же время из-за низкой экономической эффективности приостановлено совместное производство продукции "Могилевлифтмаша". В связи с этим Лукашенко предложил специалистам с обеих сторон проанализировать ситуацию.