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Картинка дня: посетитель аквапарка "нарушил законы физики"

06.06.2017 14:16 — Разное | Tut.by  
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После спуска с горки в аквапарке вы, скорее всего, сразу же погрузитесь в воду с кучей брызг. Но, оказывается, этот момент можно сделать гораздо более эффектным.

Необычный спуск одного из посетителей аквапарка в Ямайке выложил пользователь Twitter Morgan Evick. На момент этой публикации видео получило более 63 тысяч ретвитов и 110 тысяч лайков и продолжает набирать популярность.

А у вас бы так получилось?

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Видео невероятного спуска набирает популярность в интернете.

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