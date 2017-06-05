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Картинка дня: посетитель аквапарка "нарушил законы физики"
После спуска с горки в аквапарке вы, скорее всего, сразу же погрузитесь в воду с кучей брызг. Но, оказывается, этот момент можно сделать гораздо более эффектным.
Необычный спуск одного из посетителей аквапарка в Ямайке выложил пользователь Twitter Morgan Evick. На момент этой публикации видео получило более 63 тысяч ретвитов и 110 тысяч лайков и продолжает набирать популярность.
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