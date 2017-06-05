После спуска с горки в аквапарке вы, скорее всего, сразу же погрузитесь в воду с кучей брызг. Но, оказывается, этот момент можно сделать гораздо более эффектным.

Необычный спуск одного из посетителей аквапарка в Ямайке выложил пользователь Twitter Morgan Evick. На момент этой публикации видео получило более 63 тысяч ретвитов и 110 тысяч лайков и продолжает набирать популярность.

А у вас бы так получилось?