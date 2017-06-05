Органы финконтроля ЕАЭС проверят распределение сумм ввозных таможенных пошлин

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Представители финансового контроля стран-членов ЕАЭС проверяют порядок зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.

"Представители высших органов финансового контроля Армении, Казахстана, Кыргызстана и России прибыли в Минск для проведения совместной проверки соблюдения Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). Здесь к ним присоединятся работники Комитета государственного контроля Беларуси", - сообщили в КГК.

По информации ведомства, в течение девяти дней представители высших контрольных органов будут изучать необходимые документы в министерстве финансов Беларуси. Ключевой вопрос – соблюдение уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2016 году установленных для каждого из государств нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

Как пояснили в КГК, данная проверка проводится ежегодно поочередно в каждой из стран Евразийского экономического союза. В ней участвуют представители всех высших органов финансового контроля государств-членов ЕАЭС. В нынешнем году вопросы распределения сумм ввозных таможенных пошлин уже изучены в Армении в ходе проверки Министерства финансов этой страны.

Итоги контрольных мероприятий будут подведены в конце нынешнего года на совместном заседании коллегий и уполномоченных лиц высших органов финансового контроля Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

В комитете подчеркнули, что состоявшаяся в прошлом году аналогичная проверка не выявила нарушений у уполномоченного органа Беларуси.

Пунктом 12 Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) предусмотрено их перечисление в доход бюджетов государств-членов ЕАЭС. В 2016 году были установлены следующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин: Армения – 1,11%, Беларусь – 4,56%, Казахстан – 7,11%, Кыргызстан – 1,9%, Россия – 85,32%.