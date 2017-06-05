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"Манчестер Юнайтед" опередил "Барселону" и "Реал" в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

06.06.2017 15:23 — Разное | Tut.by  
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Английский «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг Best Global Brands среди футбольных клубов мира.


Фото: scoopnest.com

По данным иследования, стоимость бренда клуба составляет 1,733 миллиарда долларов. Второе место занял «Реал» (1,419), незначительно опередивший «Барселону» (1,418).

На четвертое место поднялся «Челси» (1,248). В топ-10 также попали «Бавария» (1,222), «Манчестер Сити» (1,021), «Пари Сен-Жермен» (1,011), «Арсенал» (0,941), «Ливерпуль» (0,908) и «Тоттенхэм» (0,696).

Финалист Лиги чемпионов «Ювентус» стал 12-м (0,492), питерский «Зенит» — 41-м (0,154),

 
 
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Английский "Манчестер Юнайтед" возглавил рейтинг Best Global Brands среди футбольных клубов мира.

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