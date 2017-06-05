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"Манчестер Юнайтед" опередил "Барселону" и "Реал" в рейтинге самых дорогих футбольных брендов
Английский «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг Best Global Brands среди футбольных клубов мира.
По данным иследования, стоимость бренда клуба составляет 1,733 миллиарда долларов. Второе место занял «Реал» (1,419), незначительно опередивший «Барселону» (1,418).
На четвертое место поднялся «Челси» (1,248). В топ-10 также попали «Бавария» (1,222), «Манчестер Сити» (1,021), «Пари Сен-Жермен» (1,011), «Арсенал» (0,941), «Ливерпуль» (0,908) и «Тоттенхэм» (0,696).
Финалист Лиги чемпионов «Ювентус» стал 12-м (0,492), питерский «Зенит» — 41-м (0,154),
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Английский "Манчестер Юнайтед" возглавил рейтинг Best Global Brands среди футбольных клубов мира.
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