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Беларусь заняла второе место среди стран СНГ по сложности налоговой системы

06.06.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
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Беларусь заняла второе место среди стран СНГ с самыми сложными условиями для бизнеса в сфере бухгалтерского учета и налоговой отчетности. В мировом рейтинге наша страна занимает 16-е место из 94. Рейтинг Financial Complexity Index 2017 составлен голландской аутсорсинговой компанией TMF Group.

Чем выше позиция страны в рейтинге, тем сложнее в ней соблюдать бухгалтерские и налоговые правила. Перед Беларусью в мировом рейтинге находятся Албания, Мексика и Казахстан, затем следуют Израиль, Испания и Пакистан.

Среди стран СНГ решать бухгалтерские и налоговые вопросы сложнее всего в Казахстане (14-е место в мировом рейтинге). Беларусь — на втором месте. Легче всего, согласно исследованию, в Грузии (67-е место) и Украине (72-е место). Россия занимает в рейтинге 53-е место.

Согласно рейтингу TMF Group, страной с самой сложной системой в вопросе налогового законодательства оказалась Турция. Самой легкой — Каймановы острова.

В своем исследовании компания оценивала страны по трем критериям: сложность законодательного регулирования, уровень бюрократии и развитие информационных технологий.

 
 
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Беларусь заняла второе место среди стран СНГ с самыми сложными условиями для бизнеса в сфере бухгалтерского учета и налоговой отчетности. В мировом рейтинге наша...

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