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Встреча с губернатором: Лукашенко принял Белозерцева как родного

06.06.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник, 6 июня, президент Беларуси провел встречу с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым, который впервые посещает нашу страну в должности главы российского региона. Ранее Белозерцев приезжал в Беларусь 4 года назад в составе делегации. Президент Беларуси встретил российского гостя с искренней теплотой.

"Вы должны знать, что вы приехали, как к себе домой, может, даже и лучше. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие ", — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что радость от встречи заключается не только в заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве, в том числе, и в экономическом.

"Мы родные люди. Жить нам вместе долгие времена, поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые спасли наш Союз Беларуси и России в свое время, всегда с ними встречаюсь", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, если белорусская сторона сможет что-то сделать для россиян, то всегда с большим удовольствием это делает.

В процессе переговоров Лукашенко с Белозерцевым были отмечены перспективные направления сотрудничества Беларуси с Пензенской областью России, в частности, в сфере машиностроения, создании электронных систем и в области инновационных технологий.

Комментарий Александра Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 

 
 
Ссылка на источник 24
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На встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что всегда рад приветствовать в стране...

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