Брестчанке, угнавшей авто у таксиста, вынесли приговор

В середине апреля 36-летняя жительница Бреста, будучи в нетрезвом состоянии, угнала у таксиста автомобиль и попыталась на нем скрыться. 6 июня угонщице огласили приговор.





Инцидент произошел 17 апреля. Проведя вечер в компании друзей, 36-летняя брестчанка отправилась домой на такси. Приехав к месту назначения, она поняла, что у нее не хватает денег, чтобы расплатиться за услуги такси. Таксист предложил женщине отвезти ее в милицию для разбирательства. Она согласилась.

Водитель проехал по улице Крупской, повернул на Леваневского и поехал в направлении улицы Ленина. Здесь пассажирка, которая спокойно сидела на переднем пассажирском сиденье, стала вести себя буйно: открыла дверь и выбросила на улицу таксометр, а за ним и мобильный телефон таксиста. Водитель остановился и вышел подобрать потерянное имущество. При этом ключ он оставил в замке зажигания.

Женщина тем временем пересела на водительское кресло и закрыла двери на центральный замок. Водитель подбежал к автомобилю, открыл заднюю пассажирскую дверь, которая на центральный замок не закрывается, и запрыгнул в салон. Обвиняемая тем временем начала движение по встречной полосе в направлении улицы Ленина. Водитель на заднем сиденье просил женщину остановиться, но не пытался вырвать руль. В своих показаниях он отметил, что опасался, что женщина испугается и попадет в ДТП.

На коротком участке угонщица успела разогнаться примерно до 60 км/ч. Тут она прислушалась к водителю и ударила по тормозам. Автомобиль ушел в занос и заехал на бордюр возле здания департамента охраны. После мелкого ДТП женщина вышла на улицу и дождалась приезда милиции. Освидетельствование брестчанки показало 1,59 промилле.

В суде она раскаялась и частично признала свою вину. Женщина пояснила, что испугалась, так как не знала, куда таксист ее везет, и просто «хотела отъехать от того водителя подальше».

«6 июня суд Ленинского района Бреста признал женщину виновной в угоне (ч. 1 ст.214) и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на год и 6 месяцев», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.