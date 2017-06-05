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Президент Литвы назвала угрозой соседство с Беларусью и Россией

06.06.2017 15:43 — Разное | Ежедневник  
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Президент Литвы назвала угрозой соседство с Беларусью и Россией

фото: 4esnok.by

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Беларусь и Россию основной угрозой для Прибалтики. Это заявление литовский лидер сделала в ходе визита в Эстонию.

По мнению Грибаускайте, Польша и Прибалтика являются восточным пограничьем НАТО, которому угрожает само соседство с Беларусью и Россией.  Об этом она заявила 5 июня в интервью телекомпании LRT перед своим визитом в Эстонию.

Также, по мнению литовского президента, белорусско-российские учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке к войне с Западом. 

«Эстония, как и Латвия, а также Польша для нас очень важны, так как это восточная граница НАТО, поэтому вызовы и угрозы — те же. Это — нахождение России и Беларуси у наших восточных границ. Конечно, это и милитаризация, которую мы наблюдаем в Калининграде, использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Среди них — и предстоящие военные учения [«Запад-2017»], — отметила Грибаускайте.

 
 
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Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Беларусь и Россию основной угрозой для Прибалтики. Это заявление литовский лидер сделала в ходе визита в Эстонию.

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