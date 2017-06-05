Леонид Заяц: Идут переговоры, все продается, на складах больших запасов продукции нет

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Беларуси не стоит драматизировать ситуацию с поставками продовольствия в Россию, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на открытии выставки «Белагро».

«Идут переговоры, все продается, на складах больших запасов продукции нет», — отметил Заяц.

Министр подчеркнул, что Беларусь продолжает активно осваивать экспорт в третьи страны. В частности, за прошлый год в Китай белорусские производители продали молочной продукции на 3,1 млн долларов, а за четыре месяца нынешнего года — уже на 5,6 млн. На китайском рынке аттестовано 34 белорусских молочных предприятия.

Заяц напомнил, что избыточные мощности Беларуси по молоку составляют около 60%, в день Беларусь продает 11 тысяч тонн молокопродуктов, причем на тонне сухого молока страна зарабатывает 540 долларов, на тонне сыра — 1390 долларов.

По сравнению с прошлым годом белорусские молокопереработчики увеличили рентабельность производства в два раза и заработали 130,5 млн рублей чистой прибыли, хотя за четыре месяца прошлого года имели убыток 3,5 млн руб, сообщил министр, пишет tut.by .