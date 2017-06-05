Из всех стран Евросоюза лояльнее всего к иммигрирующим белорусам относится Польша. Здесь проще всего получить вид на жительство, а потом и гражданство тем, у кого есть польские предки и «карта поляка». Впрочем, чтобы там жить и работать, достаточно получить рабочую визу. Сегодня мы рассказываем о соседней стране так, как ее увидела молодая пара программистов из Минска, год назад перебравшаяся в польский Вроцлав.





Айтишнику Денису предложили поработать в польской it-компании. Через год к нему во Вроцлав перебралась и жена Анна.

Если к идее Евросоюза принять на своей территории сирийских беженцев поляки относятся весьма прохладно, то к приезжим из Беларуси и Украины отношение совершенно другое.

Тем, кто приезжает в Польшу работать на длительное время, необходимо получить «Карту побыта» (временный вид на жительство). Процесс это небыстрый — Анна подала документы в ноябре, а карту выдали только в июне. Правда, такая волокита не во всех воеводствах — знакомые Ани в Кракове получили документы через два месяца. «Карта побыта» выдается на разные сроки (Анне — на три года). По ней можно выезжать в любую страну Евросоюза без визы и штампов в паспорте.





— В Польше Вроцлав считается хорошим городом, — рассказывает о городе Анна. — Он четвертый по величине в стране, здесь живет около 700 тысяч жителей.

В городе 11 больших государственных университетов. Учиться здесь по нашим меркам дорого — знакомая украинская девочка поступила в магистратуру академии искусств — платит 4 тысячи долларов в год. Во Вроцлаве также много частных вузов. Неудивительно, что в городе почти 120 тысяч студентов. Только четверть из них — местные, все остальные приезжие. Среди студентов очень много иностранцев: индусы, китайцы, украинцы, немцы. Такому количеству студентов мест в общежитиях не хватает, многие снимают комнаты, квартиры.





В съемном жилье живут и Денис с Анной.

— Мы арендуем квартиру в квартале недалеко от центра. Дома здесь очень старые — некоторым больше 100 лет. Здания примыкают торцами друг к другу так, что кажется, что это один дом. На самом деле у них разные адреса. Снаружи многие из них выглядят очень живописно, но есть и такие, которым требуется срочный ремонт. Наш район не самый престижный, хоть и находится рядом с центром. Популярностью пользуются районы новостроек.





Многие жители квартала до сих пор греются печками на угле. Уголь, кстати, они привозят и засыпают в специальные подвальные помещения. Потом ведрами носят в квартиры. Несмотря на запрет городских властей, в топку забрасывают всё, что горит: пластик, разный мусор. Наталья говорит, что в отопительный сезон бывают дни, когда лучше из дома не выходить.





Хозяйка квартиры, которую снимают Денис и Анна, провела газ, установила газовый котел. Государство поощряет переход горожан на газовое отопление и даже частично субсидирует покупку оборудования. Однако для многих поляков перейти на газовое отопление — слишком дорогое удовольствие.





В новых районах таких проблем уже нет, там почти везде газовые котлы.

— Мы в месяц платим 2300 злотых (550 евро), из которых 1600 злотых (380 евро) идет хозяйке. Остальные 700 злотых — «чынш», коммунальные платежи. Их выставляют каждый месяц не по факту, а приблизительно. То есть коммунальщики предполагают, сколько ты в этой квартире можешь затратить электроэнергии, газа, воды. Раз в полгода они сверяют показания счетчиков и пересчитывают. Разницу между предполагаемой суммой и реальной возвращают. Или, если был перерасход, нужно доплатить. Поляки сильно экономят — устанавливают более низкую температуру в доме, меньше сидят в ванной.









А вот мусор только приучаются сортировать — контейнеры для отсортированных отходов стоят, но еще не все ими пользуются.





В старых домах не очень удобно жить, не в каждом есть лифт, часто в квартирах абсолютно нет балконов.









На окраинах вместо спальников — большой сектор таунхаусов. Перед каждым из них есть еще и мини-участок. Поляки очень любят засадить его декоративными растениями. Эти улицы просто утопают в зелени. Во дворах новых домов нельзя ставить машины. Здесь место только для детских площадок. Впрочем, есть во Вроцлаве и современный район многоэтажной застройки, но он по минским меркам совсем небольшой.





Анна говорит, что во Вроцлаве цены на новую недвижимость примерно такие же, как и в Минске. Например, в новом районе, недалеко от центра, квадратный метр стоит 5500 злотых (чуть больше 1470 долларов). То есть новая двухкомнатная квартира на 60 квадратов в центре будет стоить до 100 тысяч долларов. В новых домах уже современные инженерные коммуникации, владельцы платят меньше за коммунальные услуги. Если покупать квартиру на самой окраине, можно найти и за 60−70 тысяч долларов.





— Мы с мужем приценивались к квартирам. Здесь можно взять на покупку жилья кредит под 3−4% годовых. Так как нам меньше 35 лет, могли бы рассчитывать на небольшой льготный кредит.









Всем детям «попиццот»

Поляки посчитали, что при современном уровне демографии через 50 лет пенсионеров некому будет обеспечивать. Поэтому государство дополнительно стимулирует рождаемость. При рождении первого ребенка в семье, где маленький доход (меньше 800 злотых на человека), выплачивается пособие в 500 злотых (250 наших рублей). При рождении второго и следующего ребенка вне зависимости от дохода выплачивают по 500 злотых на ребенка до достижения ими 18 лет.





Кстати, продолжительность декретного отпуска в Польше — до 10 месяцев. В этот период мама получает около 80% от своего заработка.

Соцпакет

Во Вроцлаве есть и бездомные, и опустившиеся алкоголики, просто нищие. Но в глаза они не бросаются. Им помогают с едой и одеждой различные общественные организации. Каждую наделю на специальном стенде вывешивают список продуктов, которые сегодня будут выдавать. Там постоянно в дни раздачи стоят люди.



Можно оставить ненужную одежду в контейнерах Красного Креста

Медицина и спорт

В городе очень много частных врачебных кабинетов, есть и государственные поликлиники:

— Мой репетитор говорит, что бесплатно нельзя полностью вылечиться, можно лишь получить определенные виды врачебных услуг. Например, в год можно бесплатно удалить лишь один зуб-«восьмерку» и поставить две пломбы.

В больницах большие очереди. Если надо записаться на какую-то операцию, то можно и несколько месяцев прождать. Срочно берут на операцию только совсем больных — например, с приступом. Если человек сломал руку, то его обезболят, но он может несколько часов прождать в очереди к врачу.





Мы оплачиваем два вида страховок — обязательную, которая зависит от размеров заработной платы, и страховку от частной клиники. В год нам это обходится в 1000 злотых.

Во Вроцлаве очень много различных спортивных центров. Для их посещения выгодно приобрести абонентскую карту «мультиспорт» за 140 злотых. По ней можно хоть несколько раз в день в тренажерные залы, бассейны, заниматься гимнастикой и аэробикой в любом спортцентре.

Кстати, с 20 по 30 июля 2017 г. во Вроцлаве пройдут Всемирные игры (соревнования в тех видах спорта, что не включены в олимпийские), поэтому местные ожидают большой наплыв туристов.

Городская среда

Вроцлав очень зеленый город — много парков, скверов. Здесь вполне нормально прилечь на газоне в тени дерева. Клещей не боятся — ранней весной зеленые зоны чем-то обрабатывают.









В парках не везде можно гулять с собакой. Там, где можно, законы предписывают убирать за своим псом, но это делают не все. Теоретически, за неубранную какашку могут выписать штраф, 50 злотых. Для собачников есть специально выделенные места — своеобразный парк аттракционов для четвероногих.









Анна отмечает, что поляки умеют и любят отдыхать. В Минске трудно представить себе человека, который бы в среду после работы вышел из дома в парк полежать на травке. Здесь это вполне нормальное явление. По вечерам толпы людей гуляют по старому городу. Здесь постоянно кипит жизнь, проводятся шоу и представления, концерты.





Символ города — гномы. Их очень много, все они разные, и их можно встретить чуть ли не за каждым углом. С ними связано одно знаковое историческое событие. 1 июня 1987 года многие активисты польского движения «Оранжевая альтернатива» раздали листовки, в которых разъяснялось, что «социализм высоко ценит идею гномов, и не только за красный цвет их шляп». Всех призывали прийти в костюме гнома на центральную площадь. К назначенному часу собралось довольно много людей. Власти отдали приказ арестовывать гномов. Но на призыв откликнулись и сами «гномы», заблаговременно вступившие в ряды «дружинников». Они тут же нацепили повязки «дружинников» и принялись хватать друг друга и волочить к милицейским автозакам. Через некоторое время последние были полностью заполнены, в то время как у бортов машин стояли гномы, сильно обиженные нехваткой посадочных мест, продолжая притом крепко удерживать друг друга за шивороты.

Успех акции обеспечила ее абсурдность: как можно серьезно относиться к полицейскому офицеру, который во время допроса спрашивает: «Почему вы приняли участие в незаконном митинге гномов?».





Основной вид общественного транспорта в городе — трамваи и автобусы. Кататься на них довольно дорого — проезд стоит 3 злотых (наших полтора рубля). Для студентов проезд льготный, в два раза дешевле. В новые районы трамваи не доезжают. Там люди привязаны к личному транспорту или расписанию автобусов.

В центре есть проблема с парковками — машин много, улочки узкие.





— Есть во Вроцлаве и общественные велосипедные пункты проката, — рассказывает Анна. — Поляки ими часто пользуются, если опоздали на общественный транспорт. Здесь можно взять «ровар», а на следующем пункте оставить. Первых 20 минут едешь бесплатно. Но велосипеды эти часто в плохом состоянии — один раз таким воспользовалась, а у него педаль отвалилась.









Внутри кварталов очень много небольших магазинов. Они первые открываются и последние закрываются: с 6 до 23.00. Как правило, здесь можно купить только самое необходимое, при этом цены в них несколько выше, чем в гипермаркетах. Но там можно обналичить деньги, заплатить за телефон. Опять же это удобно — если тебе нужно купить пару помидоров, не надо ехать в гипермаркет.

А здесь можно ознакомиться с ценами на продукты в польском гипермаркете. Курс на 6 июня 2017 года: 10 злотых — 5 белорусских рублей.



















Фарш из индюка — 9,99 злотых

































Кстати, поляки предпочитают закупаться оптом — берут за раз в магазине очень много, упаковками.

У них шикарный выбор мяса, рыбы, птицы, фруктов и овощей. Кстати, яйца по цене могут отличаться в несколько раз - дороже фермерские, их позиционируют как яйца от «вольных» кур. Те, кому неважны условия содержания птицы, покупают дешевые яйца с птицеферм.

Овощи и фрукты здесь очень дешевые, особено в сезон.

— Дорогие услуги по ремонту. Например, у нас как-то посудомойка неправильно работала. Мы вызвали мастера, и тут, перед самым его приходом, Дениса осенило, и он нашел причину, почему посудомойка моет посуду холодной водой. Но мастера уже отменить было нельзя. Ну раз уж пришел, то какие-то фильтры посмотрел, сказал, какой поменять, и взял за это 80 злотых (40 рублей). Если бы он здесь что-то чинил, получилось бы еще дороже.



Салон красоты

Поляки очень предприимчивы, частных лавок и небольших фирм огромное количество: кто-то в сфере услуг работает, кто-то продает. На моей улице (а она очень короткая) — три парикмахерские. Очень популярны пекарни и булочные. Они маленькие, но их много. Это очень приятно утром спуститься в булочную купить свежайшую выпечку к кофе.





Горожане нередко ужинают в кафе. Цены в них невысокие, поэтому поляки могут себе это позволить. В городе много мест, где любое блюдо — мясо, овощи, выпечка — будет стоить, например, 2,8 злотых за 100 граммов. За 10 злотых (5 рублей) можно отлично пообедать. Если хотите поесть до отвала и в два раза дешевле — можно прийти в заведение за два часа до закрытия, вечером скидка 50%.





Поляки, как и белорусы, любители выпить. Выбор алкоголя здесь огромен, но в фаворитах пиво и водка. Спившиеся люди выбирают алкоголь низкого качества, цены на него — от 3 злотых за литр. Есть и вина типа нашего "чернила".

Анна и Денис отмечают, что поляки очень общительные, вежливые. У них часто в магазинах большие очереди, но никто не жалуется и не скандалит. Если ты с одной минералкой стоишь в очереди, то тебя пропустят те, кто стоит с большими корзинами. Пропускают с детьми, колясками.





— Заметила, что у польских кассиров нет плохого настроения — всегда улыбаются, здороваются, еще и пошутить могут. Тут, кстати, принято здороваться друг с другом. Был случай, который трудно представить в Минске. Я часто заказываю вещи по почте. И если что-то нетяжелое, почтальен приносит к двери. Один раз, когда я уезжала, он позвонил мне, сказал, что несет мне посылку. Я ему говорю, что уехала, поэтому потом сама зайду и заберу. Он мне говорит, что не надо будет ходить на почту, оставлю в булочной. Я вернулась в город, зашла в булочную, назвала свою фамилию — и мне отдали посылку.

Рядом с нами есть сквер с костелом. Поляки в основном люди верующие, и многие ходят в костел — и на праздники, и просто в выходные. Я раньше видела только православных, поэтому могу сказать, что есть большая разница от атмосферы — там поют, радостные, никто не страдает.





Поляки деликатные — когда ты говоришь по-польски с ошибками, они до конца пытаются тебя понять, не поправляют. Поправят скорее украинцы, которые уже тут пожили и выучили язык. Их, кстати, здесь очень много. Многие заняты в сфере обслуживания и общественного питания. Много заведений с украинской кухней. Белорусов же чаще можно встретить на стройках.

От Вроцлава недалеко до Праги, Берлина. Здесь есть аэропорт, из которого слетать в Италию иногда дешевле, чем доехать на поезде в Варшаву.

— Мы с мужем любим путешествовать, своих кота и собаку оставляем в гостинице для домашних животных. Последний раз оставляли в доме в частном секторе — кот занял целую комнату с окном и цветами на подоконнике. Пять дней жил там, как барин. Стоит такой «номер» — 30 злотых в сутки. В хороших гостиницах постояльцев выгуливают, кормят, вычесывают.

Националисты

Трудно найти поляка, который не знает истории Польши. Еще труднее найти того, кто бы не гордился тем, что он поляк. У них очень популярны телепередачи на историческую тематику — рассказывают о событиях, о знаменитых поляках, национальных героях. Свое советское прошлое они считают оккупацией, настороженно относятся к России. У них нет комплекса маленькой страны и народа, который должен всегда благодарить старшего брата.

— В прошлом году в связи с украинскими событиями в Польше появилось много нелегалов. Поехали и беженцы из Сирии, Ливии и т.д. Поляки очень серьезно по этому поводу напрягаются, усиливают пограничный контроль на всех границах. Наверное, поэтому на улицах польских городов вы не увидите полчищ беженцев. Такой «толерантности» к иммигрантам, как в остальной Европе, в Польше нет.