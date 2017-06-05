В Екатеринбурге починили дорогу. Но пень посередине решили не трогать

В Екатеринбурге отремонтировали дорогу, но забыли убрать с нее пень. Он стоит прямо посреди заплатки на асфальте, сообщает Meduza со ссылкой на издание «Е1».



Такой дорога была до ремонта

Как рассказал екатеринбуржец Дмитрий, он пожаловался в администрацию Кировского района. Там сказали: чтобы убрать пень, нужно специальное разрешение. В администрации не знали, кто ремонтировал дорогу.



Дорожники не стали выкорчевывать пень и просто положили асфальт вокруг него

Позднее, когда в администрацию обратились журналисты, там указали, что дорогу ремонтировал водоканал. В этой организации заверили, что обязательно уберут пень.

По словам Дмитрия, пень стоит на дороге «уже много лет». «Все его объезжают и уже привыкли», — рассказал он.





Действительно, как минимум в августе 2015 года на улице Июльской уже был пень. На панораме «Яндекса» (когда она сделана, неизвестно) на этом месте вообще стоит дерево.