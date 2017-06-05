Кобяков уверен, что выставка «Белагро» будет востребована и в будущем

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В церемонии открытия выставки приняли участие премьер Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Молдовы Павел Филип, а также представители белорусского правительства.

Как отметил Андрей Кобяков, для Беларуси важно «показать новинки своей продукции, увидеть продукцию партнеров, друзей, соперников по бизнесу и сделать правильные выводы для дальнейшего сотрудничества», передает БЕЛТА .

«Уверен в том, что наша выставка и в следующие годы будет приглашать к себе гостей, будет востребована, будет той площадкой, на которой можно сверить часы и сделать выводы для дальнейшего развития и повышения эффективности своей деятельности", - сказал он.

По словам премьер-министра, традиционно выставка "Белагро" собирает лучших представителей Беларуси, которые связаны с агробизнесом, приглашает в гости лучших представителей стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. "В этом году в выставке участвуют 25 стран и свыше 500 фирм", - сказал Андрей Кобяков. Он поприветствовал делегацию Молдовы во главе с премьер-министром Павлом Филипом.

Андрей Кобяков также констатировал, что Беларусь входит в пятерку крупнейших стран-экспортеров молочной продукции. "Для того чтобы занимать это важное место в мировом производстве, его поддерживать и усиливать свои позиции, необходимо постоянно работать над собой, находиться на острие, на передовых рубежах науки, всегда соответствовать конкуренции, которую предлагают партнеры на рынках как внутри, так и за пределами нашей страны", - сообщил он.

