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Граффитиста Ларичева оштрафовали на 30 базовых
Столичного граффитиста Олега Ларичева суд Октябрьского района приговорил сегодня к штрафу в 690 рублей.
Накануне суд наказал девушку активиста Анну Новик штрафом в 10 базовых. Новик и Ларичев были задержаны в ночь на 4 июня за якобы нецензурную брань, сперва и держали в Октябрьской РУВД, позднее - на Окрестина.
Ларичев — организатор фестиваля уличного искусства Urban Myths и куратор стрит-арт-сообщества Signal. 4 апреля Ларичев был избит неизвестным в подъезде своего дома, 28 апреля Ларичева осудили на пять суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП).
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Столичного граффитиста Олега Ларичева суд Октябрьского района приговорил сегодня к штрафу в 690 рублей.
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