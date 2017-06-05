Граффитиста Ларичева оштрафовали на 30 базовых

Столичного граффитиста Олега Ларичева суд Октябрьского района приговорил сегодня к штрафу в 690 рублей.

Накануне суд наказал девушку активиста Анну Новик штрафом в 10 базовых. Новик и Ларичев были задержаны в ночь на 4 июня за якобы нецензурную брань, сперва и держали в Октябрьской РУВД, позднее - на Окрестина.

Ларичев — организатор фестиваля уличного искусства Urban Myths и куратор стрит-арт-сообщества Signal. 4 апреля Ларичев был избит неизвестным в подъезде своего дома, 28 апреля Ларичева осудили на пять суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП).