Борисовский БАТЭ пригласил видеоблогера Влада Бумагу отметить свой день рождения на матче чемпионов Беларуси с жодинским «Торпедо-БелАЗ».



Изображение: Влад Бумага / vk.com

«Сегодня белорусские СМИ распространили информацию о том, что ТЦ Galleria не смог вместить всех желающих поздравить белорусского видеоблогера Влада Бумагу с днем рождения. Из-за этого именинник даже вынужден был отменить фотосессию.

Влад, мы знаем, где всем твоим поклонникам хватит места! Приглашаем тебя устроить еще одну вечеринку на лучшем стадионе Беларуси — "Борисов-Арене" — на матче БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" во вторник, 20 июня. Ты станешь ВИП-гостем поединка и сможешь без помех провести свою фотосессию в нашей уютной фотозоне. А заодно — поболеть за самый титулованный футбольный клуб Беларуси.

На «Борисов-Арене» уже были Дарья Домрачева, Михаил Грабовский, Вадим Галыгин и даже Бонстики! Ждем тебя и твоих друзей!» — говорится в заявлении БАТЭ на официальном сайте клуба.