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"Наивные путешественники": на седьмой день они отдыхали
06.06.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Ровно неделя в Беларуси. Мы сняли все что хотели и не сняли и сотой части того, что могли. Утром я помирился с поврежденной в ракетных шахтах ногой и дописал вчерашний отчет. Отдышавшись, поехали в офис к коллегам — завидовать. Здание в центре Минска, хрустальные люстры, просторные кабинеты и балкон с шикарным видом на город.
© Sputnik/ Робертс Вицупс
Балкон Дома Москвы с видом на город
Первым делом — интервью для радио Sputnik Беларусь, в котором мы пытались убедить ведущую Светлану в том, что действительно поехали без предварительной подготовки и четкого плана. Убедить получалось так себе. Да что там: по мере убеждения мне самому начало казаться, что мы идиоты. Тем не менее — у нас получилось.
© Sputnik/ Робертс Вицупс
Радиостудия Sputnik
Мы не открыли новых земель, не сделали открытий чудных о жизни белорусов. Мы даже не обнаружили точек, которые бы кто-то не снял до нас. Зато мы посмотрели на все это вот своими глазами. И нашим глазам это понравилось. Как выяснилось, это понравилось и тем, кто смотрел на это нашими глазами. Мы довольны.
© Sputnik/ Робертс Вицупс
Немножко погуляли по Минску. В силу финансовых обстоятельств, насладиться всеми прелестями туристической жизни не удалось. В четыре созваниваемся с Юлей:
— Добрый день! Это Алексей, из Латвии. Как у вас со временем?
— Здравствуйте. Давайте через двадцать минут в центре встретимся.
Юля — бывшая соотечественница. Уехала из Латвии с родителями, когда ей было два года. Тем не менее, представление об этнической родине есть: Юля ездит к родне по несколько раз в год. Встречаемся, знакомимся.
© Sputnik/ Робертс Вицупс
Юля часто ездит на родину в Латвию и может сравнить две страны
— Знаешь, если бы я тебя на улице встретил, я бы сразу в тебе распознал латышку.
— Почему?
— Не знаю. Черты лица какие-то… Наши.
Пытаюсь сформулировать и не могу. Юля действительно похожа на латышку. Даже поведение чем-то неуловимо отличается от того, что мы привыкли видеть за неделю здесь. Чуть-чуть более закрытая. Смущенная улыбка, манера разговаривать чуть тише, чем у местных.
— Ты часто ездишь в Латвию. Можешь сформулировать: что здесь лучше, чем у нас? Или наоборот.
— Ничего не лучше и не хуже. Все просто по-другому. Совершенно разные миры, их невозможно сравнить.
Юля визажист, подрабатывает фотомоделью. Здесь открыла свой бизнес, работает сама на себя.
— Если бы я переехала в Ригу, мне кажется, что мне было бы сложно найти работу. Здесь я в своей тарелке. Тут друзья, знакомые, своя ниша.
— Со стороны государства поддержка есть? Помогают?
— Не мешают, скажем так. Конечно, тоже все непросто. Но я уже все наладила, так что бросать это точно не хочу.
— А нет такого, что приезжаешь в Ригу, видишь вантовый мост, и хочется плюнуть на все и остаться?
© Sputnik/ Роберт Вицупс
— Я не знаю. Я просто не могу так сделать. Здесь у меня все: работа, друзья, определенный образ жизни. Там нужно было бы опять начинать с нуля. Язык, опять-таки.
— Латышский вообще не знаешь?
— Вообще.
С белорусским здесь, по словам Юли, тоже все сложно. Основной язык общения — русский.
— Сейчас вроде молодежь начинает говорить по-белорусски. Это потихоньку становится модным. Но вообще, основная речь — русская. Хотя я, разумеется, не могу говорить за всех. Говорю только о своем круге общения. В Ригу я приезжаю постоянно, общаюсь с родственниками, нахожу новых друзей. Но переезжать я точно не хочу. Что мне непонятно в местных, это умение монотонно работать. Я после учебы какое-то время поработала на госслужбе. Это когда приходишь и отсиживаешь положенное время, выполняя монотонную, часто бесполезную работу. Я так не могу. Но я смотрела на коллег и понимала, что им комфортно в этом. Поэтому я и начала свой бизнес.
© Sputnik/ Робертс Вицупс
В Юле "наивные путешественники" сразу распознали латышку
Тем не менее, на вопрос, что больше всего нравится в Беларуси, Юля отвечает, не задумываясь:
— Люди.
— Чем?
© Sputnik/ Робертс Вицупс
— Есть какое-то отличие от латышей. Здесь все открытые, все всегда готовы к общению, дружбе. Латыши более замкнуты, что ли. Больше ценят свое личное пространство. Я в Латвии часто слышу, что я какой-то очень открытый человек, легко иду на контакт. Здесь наоборот — я многим кажусь немножко замкнутой даже.
Страну Юля считает своей. Никаких порывов переехать куда-либо у нее не возникает. К оппозиции относится соответствующе.
— Я считаю, что если что-то не нравится — уезжай. Меня все устраивает. Есть куча плюсов и минусов, но я понимаю, что так было бы в любой стране: будь то Латвия, Литва, Англия. Идеальных стран просто не бывает.
Прощаемся с Юлей, берем обещание встретиться в Риге. Дальше с Робертом расходимся. Он едет снимать ночной Минск и очередной "заброс", я иду встречаться с минскими друзьями. Утром собираемся, пишем очередной текст, обрабатываем фотографии и потихоньку собираемся домой.
© Sputnik/ Робертс Вицупс
Роберт уехал снимать заброшенный бассейн в районе Тракторного завода
© Sputnik/ Робертс Вицупс
Такой Минск увезет в Латвию фотограф Роберт
Впереди дорога. Сегодня еще ночуем в Беларуси, завтра уже будем ложиться спать дома. Беларусь — безумно интересная страна. Общаясь с каждым жителем больше двадцати минут, находишь десяток сюжетов и тем для новых поездок. Мы вернемся обязательно. Обязательно допишем все то, что не успели дописать за этот раз. Эта поездка оказалась самой спонтанной, самой неорганизованной из всех. Но, наверное, в силу этого — одной из самых душевных и домашних.
Так что — до новых встреч, Беларусь. И ждем вас в гости, с ответным визитом. Мы тоже умеем быть гостеприимными.
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Самая спонтанная и самая неорганизованная поездка "наивных путешественников" по Беларуси завершилась – они возвращаются домой, оставляя читателям последние...
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