Ровно неделя в Беларуси. Мы сняли все что хотели и не сняли и сотой части того, что могли. Утром я помирился с поврежденной в ракетных шахтах ногой и дописал вчерашний отчет. Отдышавшись, поехали в офис к коллегам — завидовать. Здание в центре Минска, хрустальные люстры, просторные кабинеты и балкон с шикарным видом на город.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Балкон Дома Москвы с видом на город

Первым делом — интервью для радио Sputnik Беларусь, в котором мы пытались убедить ведущую Светлану в том, что действительно поехали без предварительной подготовки и четкого плана. Убедить получалось так себе. Да что там: по мере убеждения мне самому начало казаться, что мы идиоты. Тем не менее — у нас получилось.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Радиостудия Sputnik

Мы не открыли новых земель, не сделали открытий чудных о жизни белорусов. Мы даже не обнаружили точек, которые бы кто-то не снял до нас. Зато мы посмотрели на все это вот своими глазами. И нашим глазам это понравилось. Как выяснилось, это понравилось и тем, кто смотрел на это нашими глазами. Мы довольны.

Немножко погуляли по Минску. В силу финансовых обстоятельств, насладиться всеми прелестями туристической жизни не удалось. В четыре созваниваемся с Юлей:

— Добрый день! Это Алексей, из Латвии. Как у вас со временем?

— Здравствуйте. Давайте через двадцать минут в центре встретимся.

Юля — бывшая соотечественница. Уехала из Латвии с родителями, когда ей было два года. Тем не менее, представление об этнической родине есть: Юля ездит к родне по несколько раз в год. Встречаемся, знакомимся.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Юля часто ездит на родину в Латвию и может сравнить две страны

— Знаешь, если бы я тебя на улице встретил, я бы сразу в тебе распознал латышку.

— Почему?

— Не знаю. Черты лица какие-то… Наши.

Пытаюсь сформулировать и не могу. Юля действительно похожа на латышку. Даже поведение чем-то неуловимо отличается от того, что мы привыкли видеть за неделю здесь. Чуть-чуть более закрытая. Смущенная улыбка, манера разговаривать чуть тише, чем у местных.

— Ты часто ездишь в Латвию. Можешь сформулировать: что здесь лучше, чем у нас? Или наоборот.

— Ничего не лучше и не хуже. Все просто по-другому. Совершенно разные миры, их невозможно сравнить.

Юля визажист, подрабатывает фотомоделью. Здесь открыла свой бизнес, работает сама на себя.

— Если бы я переехала в Ригу, мне кажется, что мне было бы сложно найти работу. Здесь я в своей тарелке. Тут друзья, знакомые, своя ниша.

— Со стороны государства поддержка есть? Помогают?

— Не мешают, скажем так. Конечно, тоже все непросто. Но я уже все наладила, так что бросать это точно не хочу.

— А нет такого, что приезжаешь в Ригу, видишь вантовый мост, и хочется плюнуть на все и остаться?

— Я не знаю. Я просто не могу так сделать. Здесь у меня все: работа, друзья, определенный образ жизни. Там нужно было бы опять начинать с нуля. Язык, опять-таки.

— Латышский вообще не знаешь?

— Вообще.

С белорусским здесь, по словам Юли, тоже все сложно. Основной язык общения — русский.

— Сейчас вроде молодежь начинает говорить по-белорусски. Это потихоньку становится модным. Но вообще, основная речь — русская. Хотя я, разумеется, не могу говорить за всех. Говорю только о своем круге общения. В Ригу я приезжаю постоянно, общаюсь с родственниками, нахожу новых друзей. Но переезжать я точно не хочу. Что мне непонятно в местных, это умение монотонно работать. Я после учебы какое-то время поработала на госслужбе. Это когда приходишь и отсиживаешь положенное время, выполняя монотонную, часто бесполезную работу. Я так не могу. Но я смотрела на коллег и понимала, что им комфортно в этом. Поэтому я и начала свой бизнес.



© Sputnik/ Робертс Вицупс В Юле "наивные путешественники" сразу распознали латышку

Тем не менее, на вопрос, что больше всего нравится в Беларуси, Юля отвечает, не задумываясь:

— Люди.

— Чем?

— Есть какое-то отличие от латышей. Здесь все открытые, все всегда готовы к общению, дружбе. Латыши более замкнуты, что ли. Больше ценят свое личное пространство. Я в Латвии часто слышу, что я какой-то очень открытый человек, легко иду на контакт. Здесь наоборот — я многим кажусь немножко замкнутой даже.

Страну Юля считает своей. Никаких порывов переехать куда-либо у нее не возникает. К оппозиции относится соответствующе.

— Я считаю, что если что-то не нравится — уезжай. Меня все устраивает. Есть куча плюсов и минусов, но я понимаю, что так было бы в любой стране: будь то Латвия, Литва, Англия. Идеальных стран просто не бывает.

Прощаемся с Юлей, берем обещание встретиться в Риге. Дальше с Робертом расходимся. Он едет снимать ночной Минск и очередной "заброс", я иду встречаться с минскими друзьями. Утром собираемся, пишем очередной текст, обрабатываем фотографии и потихоньку собираемся домой.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Роберт уехал снимать заброшенный бассейн в районе Тракторного завода



© Sputnik/ Робертс Вицупс Такой Минск увезет в Латвию фотограф Роберт

Впереди дорога. Сегодня еще ночуем в Беларуси, завтра уже будем ложиться спать дома. Беларусь — безумно интересная страна. Общаясь с каждым жителем больше двадцати минут, находишь десяток сюжетов и тем для новых поездок. Мы вернемся обязательно. Обязательно допишем все то, что не успели дописать за этот раз. Эта поездка оказалась самой спонтанной, самой неорганизованной из всех. Но, наверное, в силу этого — одной из самых душевных и домашних.

Так что — до новых встреч, Беларусь. И ждем вас в гости, с ответным визитом. Мы тоже умеем быть гостеприимными.