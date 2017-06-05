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Изоляция Катара может сорвать сразу два чемпионата мира по футболу

06.06.2017 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Весь мир следит за тем, что произошло, и здесь спортивный аспект имеет очень большую значимость, отметил спортивный обозреватель Олег Дмитриев. По словам собеседника, дело не только в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2022 года, который должен пройти на территории Катара.

"Весь этот скандал может оказать влияние и на ход отборочного турнира Чемпионата мира 2018, где играют Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, и не исключено, что некоторые матчи пройдут в Катаре. Если ОАЭ или Саудовская Аравия не приедут в Катар на матч, то в этом случае команде может быть засчитано поражение со счетом 0:3", — отметил Дмитриев.

Изоляция Катара может сорвать сразу два чемпионата мира по футболу
© AP/ Kamran Jebreili
Дипломатический скандал: 8 стран разорвали отношения с Катаром

По словам обозревателя,  страны, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, рискуют не отправить свои сборные на Чемпионат мира 2018. Соответственно, инициатива по разрыву отношений с Катаром может иметь обратный эффект и значительно повлиять на распределение мест в итоговом рейтинге ЧМ-2018.

"Страны не только конкурируют между собой политически, они конкурируют еще и на футбольном поле. И если принимать во внимание, с каким рвением играют между собой страны Персидского залива, любой такой матч — это политически заряженная штука, с которой надо обходиться очень и очень осторожно", — сказал Дмитриев.  

Кроме того, разрыв дипломатических отношений с Катаром осложнит подготовку к Чемпионату мира 2022, в первую очередь, в строительстве стадионов. В частности, обозреватель отметил, что песок  для строительства ранее планировалось привозить из Саудовской Аравии, поскольку местный не пригоден для стройки.

"У Катара будут большие проблемы именно с поставкой сырьевых ресурсов для того, чтобы построить арены в срок. Я, однако, считаю, что у руководителей ФИФА хватит мудрости не лишать Катар Чемпионата мира", — отметил Дмитриев.

Как ранее сообщал Sputnik, 5 июня стало известно о том, что сразу 8 стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. Это Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий.

Основной причиной дипломатической изоляции называется политика Дохи в отношении королевства Бахрейн, вмешательство во внутренние дела страны и поддержка терроризма. 8 государств в ближайшее время намерены закрыть морское и воздушное сообщение с Катаром и выслать на родину дипломатических представителей.

Комментарий спортивного обозревателя и колумниста Sputnik Олега Дмитриева слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев рассказал радио Sputnik Беларусь, почему разрыв дипломатических отношений с Катаром со стороны восьми стран...

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