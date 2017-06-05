Цветы в храме: зеленые - на Троицу, белые - на Пасху

Цветовая гамма одежд православных священнослужителей состоит из нескольких основных цветов — это белый, красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный. Этим цветам соответствует и колор растений, которые используются для украшения храмов на праздники, рассказал Sputnik флорист из Москвы Сергей Карпунин, который дал мастер-класс по храмовой флористике в Минске.

Он рассказал, что на протяжении почти 10 лет в конце 90-х начале 2000-х руководил цветочным оформлением храма Христа Спасителя в Москве. По его словам, храм украшался цветами к 12 двунадесятым праздникам, а также к Рождеству, Пасхе. "В те годы 60 процентов цветов, которые использовались при оформлении этого храма, были из Голландии, а также Эквадора, Израиля, Италии", — уточнил собеседник Sputnik.

По его словам, считается заблуждением, что для храма, пусть и такого величественного, как храм Христа Спасителя, нужны для оформления "тонны цветов". "На самом деле нет необходимости декорировать все иконы, оклады. Цветами к большим праздникам украшаются наиболее чтимые иконы — к примеру, икона праздника, престольная икона, Царские Врата, церковная утварь", — рассказал Карпунин.



© Sputnik / Анна Нефедова Флорист из Москвы Сергей Карпунин в Храме иконы Божьей Матери Всецарицы

Традиции

Он также подчеркнул, что цветочное убранство храма не является обязательной традицией православия.



© Sputnik/ Мария Амелина Босиком по цветочной дороге к храму: как чтят святую Манефу Гомельскую

"В целом не нужно заваливать храм цветами. Человек приходит в церковь молится, а не рассматривать богатое убранство, Тем более что в православном храме и так хватает золотого декора, композиции из цветов используются для привлечения внимания к той или иной иконе", — пояснил специалист.

Говоря о каких то запретах на использование цветов в храмовой флористике, Карпунин отметил, что особых табу нет — за исключением того, что цветы в храме не должны сильно пахнуть. "Что касается видов растений, то здесь используются и розы, и лилии, и герберы. Главное, чтобы они долго продержались в свежем виде. Но это уже наши, флористов секреты. Мы говорим, что цветы должны быть хорошо отпиты, обработаны специальным средством", — сказал он.

Особые требования

Флорист рассказал, что каждый церковный праздник требует своих цветов для оформления храма и в первую очередь это касается колора цветка.

"На Святую Троицу — это белые, зеленые и желтые цветы и растения. Белые цветы, к примеру, символизируют божественный нетварный свет", — рассказал Карпунин.



© Sputnik / Анна Нефедова Святая Троица - икона украшена белыми, зелеными и желтыми цветами

В маленькой минской домовой церкви — Храме иконы Божьей Матери Всецарица специалисты провел практический семинар по храмовой флористике, обучение проходили несколько белорусских мастериц, которые будут украшать минские церкви цветами. Поскольку мастер-класс прошел накануне праздника Святой Троицы, то и колор цветов был соответствующий.

Карпунин отметил, что цветы подбираются в соответствии с расцветкой одежд священнослужителей. К примеру, на Пасху, Рождество Христово, Богоявление священники в белом, соответственно и цветочное убранство — белое. В целом, цветовая гамма облачений священнослужителей состоит из следующих основных цветов: белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный.