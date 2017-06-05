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После блокировки "Одноклассников" и "ВКонтакте" в Украине заработала новая соцсеть
3 июня начала работу бета-версия социальной сети
Пока в социальной сети есть возможность только для регистрации. Судя по заблокированным значкам, в будущем можно будет отправлять сообщения, добавлять друзей, просматривать их новости и слушать музыку.
«Успех Ukrainians напрямую зависит от вас и вашей активности, поэтому ожидайте новые функции при достижении 100 000 зарегистрированных пользователей», — объясняют создатели сервиса. На момент написания заметки в соцсети было зарегистрировано более 30 тысяч человек.
Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко
Украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также для жителей Украины оказался заблокирован доступ ко всем сервисам «Яндекса» — поисковику, агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока в ней есть возможность только для регистрации.
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