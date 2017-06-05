ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс доллара опустился до минимума с момента избрания Трампа

06.06.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Курс доллара опустился до минимума с момента избрания Трампа

фото: life.ru

Курс доллара снизился до семимесячного минимума и достиг наименьшего значения с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Индекс DXY, отражающий курс доллара к шести основным мировым валютам, снизился на 0,2 процента и достиг 96,61 пункта, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Financial Times.

Доллар падает на фоне ухудшившихся ожиданий инвесторов. В наибольшей степени доллар 6 июня потерял к иене, упав на 0,8 процента. Евро вырос к американской валюте на 0,2 процента. На фоне ослабевшего доллара растет цена на золото, достигшая 1289 долларов за тройскую унцию.

Ожидается, что на следующей неделе ФРС поднимет ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Кроме того, аналитики предполагают, что ставка в этом году вырастет еще дважды.

Традиционно повышение ставки приводит к укреплению доллара, так как инвесторы в таком случае уходят в американские активы. В этот раз негативные ожидания перевешивают фактор растущих ставок ФРС, пишет издание.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс доллара снизился до семимесячного минимума и достиг наименьшего значения с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
После блокировки "Одноклассников" и "ВКонтакте" в Украине заработала новая соцсеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика