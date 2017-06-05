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Беларусь активно диверсифицирует поставки сельскохозяйственной продукции
06.06.2017 16:56 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Так, бройлерные птицефабрики Беларуси планируют пройти сертификацию для поставок на китайский рынок.
Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на полях международной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2017", передает корреспондент
"Мы усилили свои поставки на рынок Китая. С 16 июня у нас будут работать специалисты Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину по аккредитации наших мясоперерабатывающих предприятий. Уже в июле подпишем соглашение, которое дает право белорусским компаниям поставлять говядину на китайский рынок. Пройдет сертификация наших бройлерных птицефабрик на предмет поставок мяса бройлеров тоже на китайский рынок", – отметил Леонид Заяц.
По его словам, 34 предприятия молочной отрасли сертифицированы на поставку молока на рынок КНР. Министр констатировал, что Беларусь активно диверсифицирует поставки сельскохозяйственной продукции.
"Если в прошлом году на перспективные рынки мы поставили продукции на сумму 3,1 млн долларов, то за четыре месяца текущего года мы имеем валютную выручку в 5,6 млн долларов. На этом не останавливаемся", – подчеркнул Леонид Заяц.
Он заверил, что страны, где присутствует белорусская продукция, признательны за ее высокое качество.
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Так, бройлерные птицефабрики Беларуси планируют пройти сертификацию для поставок на китайский рынок.
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