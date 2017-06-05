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Латвия не последует примеру Литвы: ТВ-программы на русском сохранятся

06.06.2017 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Латвия не последует примеру Литвы: ТВ-программы на русском сохранятся

фото: РИА Новости

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) не считает, что Латвия должна последовать примеру Литвы, постановившей, что как минимум 90% ретранслированных и доступных в интернете телепередач должно быть на официальных языках Евросоюза.

По информации агентства LETA, глава Совета Даце Кезбере заявила, что в Латвии состав населения отличается от литовского, поэтому дальнейших дискуссий по этому вопросу не будет. Сегодня власти республики не готовы пойти на такой шаг – эти меры будут крайне негативно восприняты населением.

При этом Кезбере отметила, что Латвия достигает тех же целей, что и литовцы — укрепления позиций государственного языка и уменьшения влияния российского информационного пространства — при помощи других мер. Например, увеличением доли контента на латышском языке в эфире Латвийского радио.

Как ранее сообщал BALTNEWS.lt, Сейм Литвы постановил, что программы на официальных языках Европейского союза должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм.

"Так мы будем поощрять употребление государственного языка и других официальных языков, уменьшать зависимость от информационного пространства Кремля", — заявил автор идеи консерватор Лауринас Каcчюнас (Laurynas Kasčiūnas). Он также отметил, что на данный момент "до 30% всех ретранслируемых программ в Литве идут на русском языке".

 
 
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) не считает, что Латвия должна последовать примеру Литвы, постановившей, что как минимум 90% ретранслированных...

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