Дочь и мать-инвалида разлучать не будут: сегодня суд вынес решение по резонансному делу

В Доме правосудия завершился суд по делу о выселении Виктории Кришталь из Специального дома, где она проживала вместе с матерью-инвалидом. История получила резонанс после первого заседания суда, когда стало известно, что чиновники хотят разлучить дочь и мать-инвалида лишь на тех основаниях, что девочка стала совершеннолетней. И должна выселиться, пусть и нет у нее никакого жилья. Под прицел попала и целесообразность проживания матери-инвалида в этом Специальном доме. Основания чиновники озвучили все те же: дочь уже совершеннолетняя — должна содержать мать.

Судебное заседание длилось чуть больше часа. Позиция истца и третьей стороны — администрации дома и комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома — не изменилась. Они настаивали на том, что ответчицу Викторию Кришталь необходимо выселить из госучреждения «Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1», потому что по достижении совершеннолетия у нее прекратились основания проживать в этом доме.





Истец также пояснил, что ответчик не относится к категории лиц, которые имеют право проживания в Специальном доме. Судья Зинаида Красовская уточнила, на каких основаниях была заселена Виктория.

— Ответчица была вселена к родителям-инвалидам, которые сначала проживали в квартире № 100 Специального дома, а затем улучшили свои жилищные условия и переехали в двухкомнатную квартиру № 174 этого же дома. После развода родителей девочка проживала с мамой вплоть до совершеннолетия.

Кроме этого, истец рассказала, что с матерью девочки, которая является нанимателем квартиры, заключен бессрочный договор. Викторию, напомним, прописывали в эту квартиру как члена семьи нанимателя.

Комитет по труду и социальной защите Мингорисполкома поддержал истца и напомнил еще об одном нюансе: как только дочь стала совершеннолетней, мать-инвалид утратила право проживания в Специальном доме, «поскольку у нее появилось лицо, обязанное ее содержать».





— Так как Татьяна Кришталь инвалид первой группы и ей требуются специальные условия проживания, безбарьерная среда, то к ней иск не предъявлялся, — заявила представитель третьей стороны.

Адвокат Ольга Невмержицкая держалась прежней позиции: Виктория проживала в Специальном доме «как член семьи» нанимателя жилого помещения. Статус члена семьи Виктория не утратила, и в исковом заявлении не были приведены правовые нормы, согласно которым Викторию можно выселить из Специального дома.

Ольга Невмержицкая уточнила у истца, есть ли в «Специальном доме» свободные помещения и является ли выселение ответчицы необходимостью?

Истец пояснил, что в доме остаются свободными еще 15 квартир, но они — только для тех, кто в этом нуждается.

Судья Зинаида Красовская попросила уточнить: если дочь выселят, останется ли ее мать жить в двухкомнатной квартире?

— Мы неоднократно встречались, предлагали варианты. Например, ходатайствовать о том, чтобы Викторию заселили в общежитие МИТСО, где она учится на втором курсе. Но они отказались, — заявила в суде третья сторона.

Отказ от общежития в родном вузе, по словам Татьяны Кришталь, был логичным — прописка там временная, не дает права встать на очередь на улучшение жилищных условий. Кроме этого, за общежитие пришлось бы платить, так как вуз коммерческий, мать-инвалид и так оплачивает обучение своей дочери — 2 тысячи рублей в год.

Третья сторона напомнила, что пока девушка проживает в Специальном доме, очередь на жилье ей закрыта. И еще раз повторилась:

— Виктория не относится к категории граждан, которые подлежат заселению в этот дом, она трудоспособная и совершеннолетняя. Если Виктория будет выселена, у нее появится возможность встать на очередь. Также, согласно уставу, мы можем переселить мать-инвалида в меньшую по площади квартиру или подселить к ней того, кто в этом нуждается. Мы должны использовать помещения по целевому назначению.

Адвокат попросила уточнить: как при наличии пятнадцати свободных квартир Виктория мешает целевому их использованию? На что сторона истца пообещала: помещения пустовать не будут.

Прокурор Алексей Кисляк, который участвовал в гражданском деле, попросил уточнить ответчика, есть ли у нее с матерью в собственности другие помещения и что она будет делать, если суд примет решение отказать истцу в иске?

Виктория пояснила, что жилья в собственности у них с мамой нет. Что касается будущего, то девушка собирается окончить вуз, получить специальность и работать.

— Как только появится любой другой вариант решения жилищного вопроса, мы им воспользуемся.

Адвокат Ольга Невмержицкая внесла ясность по поводу целесообразности проживания Татьяны в Специальном доме. В суд была представлена «Индивидуальная программа реабилитации инвалида», где был указан диагноз Татьяны Кришталь и то, что она «нуждается в постоянной помощи» и имеет основания проживать в Специальном доме.

— Мы полагаем, что исковые требования удовлетворению не подлежат. Истец ссылается на 94 статью. В данном конкретном случае она не подлежит применению, так как предусматривает применение к лицам, которые были заселены по положению 1408. В данном случае речь идет о том, что ребенок был заселен к родителям в несовершеннолетнем возрасте и на момент заселения и проживания имел статус члена семьи. Был заключен долгосрочный договор, который не был расторгнут и не оспаривается. Также адвокат напомнила, что общежитие МИТСО не может быть решением вопроса, так как оно платное, регистрация там временная и лишает семью постановки на очередь на жилье. И высказала мнение доверительницы о том, что после окончания университета, когда появится финансовая возможность, когда дочь сможет содержать и себя, и маму — тогда все меры для приобретения жилья будут приняты. Но в сегодняшней житейской ситуации это невозможно.





Прокурор Алексей Кисляк подытожил:

— Материалами дела было достоверно установлено, что жилое помещение было предоставлено ответчику ввиду того, что она являлась и является членом семьи нанимателя. Оно было предоставлено на основании указа № 413, а также на основании Кодекса о браке и семье. Таким образом жилое помещение изначально было предоставлено Виктории не в связи с положением проживания в Специальном доме, а в связи с вышеназванными правовыми актами.

После перерыва в суде было объявлено решение о том, что в иске истцам — администрации дома и комитету по труду и социальной защите — отказано.

Татьяна Кришталь уже после суда рассказала, что решение суда считает справедливым.

— Буду руки держать (соединяет ладони) и молиться, чтобы не обжаловали. Надо десять дней нам как-то продержаться.

Напомним, решение суда можно обжаловать в течение десяти дней. Как поступит сторона истцов — пока неизвестно.

— Решение будет принимать администрация дома. Каким оно будет? Пока не знаю, — ответила сторона истца.