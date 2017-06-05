Четыре идеи для отдыха интеллектуалов в будни

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Если критерием работы является результат, а не усталость, то нельзя пренебрегать кратковременным отдыхом в течение рабочего дня. Но отдыхать никто специально не учит. Поэтому каждый отдыхает так, как умеет.

Чаще мы делаем это неправильно или вообще не делаем, считает кандидат юридических наук, доцент юридического факультета Брестского университета имени А. С. Пушкина Сергей Храмов . Накапливающаяся усталость со временем неизбежно приводит к стрессам, выгоранию, профессиональной деформации, а всё в совокупности — к ошибкам и серьезным проблемам.

Проблема не отдохнувших как надо людей стоит остро по всему миру. В Японии аж с 1969 года существует специальный термин — кароси. Им обозначают случаи внезапной смерти на рабочем месте из-за усталости и переутомления. В 2000 году жертвой кароси стал премьер-министр Японии Кэйдзо Обути, которому не исполнилось и 63-х лет. За 20 месяцев работы на своем посту имел всего три выходных и ежедневно трудился не менее 12 часов в сутки. По статистике 2016 года от переутомления и стресса в Японии ежегодно умирают до 10 тысяч человек.

Отдельная тема — отдых от умственного труда. Если ты работаешь на стройке или за станком, тебе нужен отдых, с этим никто не спорит. Но если весь день сидишь за компьютером, попивая чай (потому что нет времени нормально пообедать), ты вроде бы и не устаешь.

До последнего времени даже специалисты не придавали большого значения этой теме. Несколько приблизил к решению проблемы разве что доклад Виктории Матущенко «Отдых интеллектуалов в течение дня».

В своем докладе Виктория Матущенко классифицировала два десятка типичных ошибок, связанных с отдыхом. Вот некоторые из них:

— Занятый умственной деятельностью человек вовремя не осознает, что наступила усталость.

— Утомление/переутомление трактуется, как лень, неуспешность.

— Человек ведет трудовую деятельность/творчество без учета своих индивидуальных ресурсов.

— Тело и мозг уже отключились, а человек еще думает, что работает.

— Страх увольнения, осуждения.

— Отсутствие планирования бизнес-процессов. Хаотичность действий. Человек не знает, что будет делать через 3-4 часа.

— Несколько «перекуров»/перекусов, пауз на интернет-серфинг помогают отключиться/отдохнуть.

— Страх остановиться/оторваться от начатого дела/действия.

— Отсутствие навыка фиксировать внимание/информацию/действие.

— Отсутствие навыка переключаться на другую деятельность/модель поведения эмоционально/физически.

Виктория Матущенко приходит к выводу, что при длительном бездеятельном отдыхе теряется навык. Тем, кто занят интеллектуальным трудом, необходимо сознательно формировать навык, заключающийся в смене деятельности. Умственную деятельность рекомендуется менять на информационную/физическую; физическую — на умственную/информационную; информационную — на умственную/физическую.

Вряд ли кто-то из вас всерьез верит, что раз в год во время отпуска можно набраться сил и энергии на предстоящие 12 месяцев. Ежегодный отпуск не заменит краткосрочного отдыха в течение дня или «экспресс-отдыха». То есть, для поддержания высокой работоспособности и нормального самочувствия надо уметь отдыхать ежедневно. В связи с этим выскажу некоторые идеи, которые вы можете попробовать применить уже сегодня:

1. Если у вас есть хобби, можете уделить ему время в коротких перерывах.

Сегодня, например, я с утра написал небольшое стихотворение другу по случаю его дня рождения. В следующем мини-перерыве практически завершил работу над новой песней.

Помните Шерлока Холмса, который время от времени играл на скрипке? С помощью своего хобби он не только отдыхал, но и снимал стресс. Это был его вид экспресс-отдыха.

«Вернулся мой друг поздно вечером, и его потемневшее, расстроенное лицо яснее всяких слов сказало мне, что от утренних его надежд не осталось и следа. С час он играл на скрипке, стараясь успокоиться».

Артур Конан Дойл «Подрядчик из Норвуда»

С 1982 года я написал более 800 песен. Большинство из них — отдыхая. Вот пример из последних записей — авторская песня «Брест-1000» . Одна из моих лучших песен «На планете Земля тишина» была написана в минской гостинице во время сессии, при подготовке к сложному экзамену. Сразу же после отличной сдачи экзамена родилась еще одна очень удачная песня — «Смысл жизни».

2. Переключение с одного интеллектуального занятия на другое — тоже разновидность мини-отдыха.

При этом пауза может составлять секунды. Переключение деятельности в процессе работы с одних мышечных групп и нервных центров на другие ускоряет восстановление утомленной группы мышц. Переключение с одного вида работы на другую, чередование умственной деятельности с легким физическим трудом устраняет чувство усталости, является своеобразной формой отдыха и обеспечивает прилив энергии. В начале ХХ века это доказал экспериментально русский физиолог Иван Михайлович Сеченов.

Этот эффект можно усилить, если добавить в цикл обратное переключение на первоначальное дело. Повторное переключение также будет нести функцию активного отдыха.

В своей практике я часто использую этот прием, комбинируя его с известным принципом 20/80. Если условно признать верность известного принципа 20/80 (эмпирического правила) о том, что 20% прилагаемых усилий приносят 80% результата, а оставшиеся 80% — только 20%, то из него можно вывести следствие, которое я назвал «следствием Х. из принципа 20/80».

Идея «Следствия Х. …» состоит в том, чтобы оставшиеся 80% времени, за которые реально выполнить только 20% текущей работы, потратить на другие дела. Это могут быть поездки, переговоры, телефонные звонки, работа с электронной почтой и т.п., после чего можно вернуться вновь к основному делу.

Феномен «Следствия Х. …» заключается в том, изменение вектора приложения усилий через промежуток времени, условно эквивалентный 20% всего времени, выделенного на работу, возобновляет действие принципа 20/80. То есть вновь 20% прилагаемых усилий принесут 80% результата, а оставшиеся 80% — только 20%. (Все числовые показатели и проценты являются условными и зависят от многих, в том числе индивидуальных факторов. Они демонстрируют только суть явления и порядок предполагаемых изменений, результатов — прим. авт.).

Если ваша основная работа связана с интеллектуальной деятельностью, то выполнение запланированного может служить элементом переключения с одного дела, по которому продуктивность заметно упала, на другое (выполнение намеченного пункта или блока плана).

В результате, переключив внимание с основной задачи А на дополнительную задачу Б хотя бы на 20-30 минут, вы можете вновь стимулировать повышение эффективности по выполнению задачи А. При обычном выполнении задача А заняла бы всё отведенной для неё время (100%). При двойном переключении А-Б-А задача А выполняется минимум в два раза быстрее.

Я много раз использовал этот прием в научной работе. Заметный эффект даёт трехкратное переключение. Идеальный конечный результат — выполнение 240% намеченного объёма работы при затратах 60% рабочего времени.

У «Следствия Х. …» есть и еще один бонус: эффект давления дел, который возникает при переключении фокуса внимания от одной сферы к другой. Одно дело подталкивает другое, повышая качество выполняемой работы и создавая здоровое возбуждение всего организма за счет жесткой конкуренции дел.

«Следствие Х. …» не применимо при авральном методе работы, а также в случаях, когда качество результатов труда занимает низшее место в системе приоритетов.

В настоящее время я прибегаю к «Следствию Х. …» только в периоды пиковой нагрузки, которые случаются, как бы я с ними ни боролся. Это подтверждает, что «Следствие Х. …» не идеальный и не универсальный инструмент управления временем с множеством ограничений.

И еще об одной закономерности, лейтмотивом которой является все то же утверждение о том, что только небольшая часть наших усилий дает наибольший результат, так как только часть наших действий является по-настоящему эффективной. Анализируя практику применения принципа 20/80, я вывел второе «Следствие Х…»:

Достигнув 80% эффективности и потратив более 20% времени для достижения определенного результата, вы продвинетесь к намеченной цели не более чем на 20%.

Стоит ли овчинка выделки?

Знание этого следствия также поможет лучше комбинировать дела и повысить свою личную эффективность. Эффект экспресс-отдыха достигается здесь за счет неоднократных переключений в течение дня.

3. Физическая нагрузка в небольшую паузу

Встать, пройтись, сделать запланированный телефонный звонок, разобрать документы — все это приравнивается к кратковременному отдыху и дает нужный эффект.

Игнорирование этой простой рекомендации приводит к переутомлению и потере концентрации внимания. Последствия могут быть очень серьезными.

Много лет назад убедился в этом на собственном опыте. В те годы приходилось работать помногу, без нормального кратковременного отдыха в течение дня. Однажды, заработавшись, я по ошибке изорвал и отправил в корзину вместо черновиков нужные бумаги. Проблема обнаружилась лишь на следующий день. Хорошо, что мусор еще не успели выбросить, и мне удалось все восстановить. Но тот урок я запомнил крепко: если чувствую явную усталость и рассеянность, предпочту сделать паузу и на некоторое время заняться чем-то другим. Иначе не избежать эффекта «закипания» мозга.

Вот что советует по этому поводу Ирина Хакамада, российский общественный деятель:

«…как перезагрузиться прямо на рабочем месте, чтобы не допустить «закипания» мозга?

— Выйти на пять минут на улицу и «продышаться» другим пространством.

… Вспоминаю, как вице-премьер Александр Жуков в бытность свою депутатом и председателем бюджетного комитета в разгар принятия бюджета, когда всех лихорадило, спокойно играл в шахматы и всё успевал!

4. Ритуал, инструмент, предмет, который помогает переключаться.

Переключение необходимо для перемены одной деятельности на другую. Как писал знаток и ценитель восстанавливающего экспресс-отдыха Уинстон Черчилль, «Перемены в данном случае — понятие ключевое. От постоянных перегрузок ум «протирается» точно так же, как локти на пиджаке… Говорить усталым (если можно так выразиться) «умственным мышцам»: «Я дам вам как следует отдохнуть», «Я отправлюсь на далёкую прогулку» или «Я буду лежать и ни о чем не думать», лишено всякого смысла — мозг будет работать всё равно…»

В начале 1980-х я серьезно занимался шахматами, дошел до кандидатского балла. Особенно мне нравилось играть серьезные турнирные партии и блиц. Как в первом, так и во втором случае использовались шахматные часы. Сделав очередной ход и нажав на кнопку, я всегда переключался в другой, более энергоемкий режим. Поэтому предлагаю в качестве предмета для быстрого переключения в «экспресс-отдых» шахматные часы или циклический таймер. Они позволяют отмерить секунды, за которые можно быстро отвлечься, переключить свое внимание и обновить концентрацию, после чего снова войти в работу.

Предмет для «экспресс-отдыха» может быть связан и с физической нагрузкой. Часто в перерывах, если нахожусь дома, делаю стандартные упражнения с грудным эспандером. Раньше часто пользовался кистевым эспандером. В доинтернетовскую эру они были популярны. В моей практике были и другие варианты «экспресс-отдыха». Например, школьником я мастерил самолетики и пускал их с балкона, когда уставал от домашнего задания. С девятого этажа они летели далеко и за ними можно было долго наблюдать:)

Жизнь идет, технологии меняются. Вслед за современными технологиями должны поспевать и технологии «экспресс-отдыха», тема которого остается открытой.