8 самых популярных YouTube-блогеров из Беларуси

Вчера белорусский блогер Влад Бумага Минска">собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска. Судя по давке, к такому наплыву поклонников не был готов ни сам Влад, ни администрация центра, где проходила встреча.
42.TUT.BY рассказывает о восьми самых популярных YouTube-каналах белорусов. Уровень их популярности может удивить человека, далекого от трендов YouTube.
1,9 миллиона подписчиков, 505 миллионов просмотров
20-летний Андрей Шавель живет в Лиде, учился в колледже по специальности «техник-механик». Он публикует обзоры игры Minecraft — проходит необычные карты, устраивает войны и рассказывает о «модах» — сторонних дополнениях к игре.
«Мне в себе нравится то, что я не люблю вступать в конфликты. Сколько было раз когда я могу получить и дать кому-нибудь по лицу, но такого не происходило», — говорил он в интервью.
1,6 миллиона подписчиков, 76 миллионов просмотров видео
Владу 21 год, он живет в Минске. Бумага — его настоящая фамилия (во всяком случае, он сам так утверждает), своих подписчиков он называет «бумажными». К тому же у него есть татуировка на ладони с названием его канала — A4.
Видео Влада — о жизни. Иногда он участвует в челленджах — например, оклеивает танк офисными стикерами, строит форт из рулонов туалетной бумаги или просто 10 минут рассказывает о себе.
1,1 миллиона подписчиков, 131,2 миллионов просмотров видео
Ильдар Хабибуллин живет в Минске, ему 25 лет. Он учился на программиста, успел поработать дизайнером и фрилансером. Видео блогами начал заниматься пять лет назад.
В своих видео Ильдар рассуждает об актуальных темах — ходит по минским заведениям, примеряет на себя разные профессии, делает обзоры телешоу или отвечает хейтерам. Подписчиков он всегда приветствует одной и той же фразой: «Доброго времени суток, мои приятные молодые люди».
Список его желаний в марте выглядел так: «-20 кг, Перестать снимать про Шурыгину, Поехать в Италию, Купить adidas nmd, Переехать в новую квартиру».
Шоу «Идиоты» — это русскоязычная версия шоу американского шоу «Чудаки» («Jackass»). Герои делают самые безумные вещи — пьют чужую слюну, плавают на плоту из воздушных шаров и бьют друг друга током.
Хотя сейчас в шоу десять участников, их регулярно узнают на улицах Минска. «Как-то еду на работу, выхожу из транспорта, на остановке детишки тусовались. Самый смелый говорит: „Извините, вы на YouTube снимаетесь“? Я похлопал по плечу этому парнише, и они пошли по своим делам в школу», — рассказал Торнике «Ник» Кикадзе
Многодетная семья из-под Минска снимает видео про собственных детей — 10-летнюю Женя, 8-летних близняшек Соню и Ксюши и годовалого Семена. Также в роликах появляются мама Ирина и папа Олег.
Популярный формат роликов — «месть». Дети в шутку строят козни родителям: раскрашивают машину или добавляют зеленку в зубную пасту. В ответ родители пытаются «мстить» детям: подсыпают муку в кровать или неожиданно обливают водой.
«Знаете, почему смотрят канал нашей семьи? Потому что мы живые, обыкновенные люди, —рассказывала Ирина в интервью TUT.BY. — Мы же не какие-то там знаменитости. Мы простые, мы такие же, как они. И поэтому наша жизнь интересна. Есть блогеры, которые просто снимают свою жизнь. Это как сериал. Только в сериале все понимают, что это наигранно, а здесь — нет».
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