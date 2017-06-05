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8 самых популярных YouTube-блогеров из Беларуси

06.06.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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Вчера белорусский блогер Влад Бумага Минска">собрал тысячи своих фанатов-подростков в торговом центре Минска. Судя по давке, к такому наплыву поклонников не был готов ни сам Влад, ни администрация центра, где проходила встреча.

42.TUT.BY рассказывает о восьми самых популярных YouTube-каналах белорусов. Уровень их популярности может удивить человека, далекого от трендов YouTube.

LaGGeR

1,9 миллиона подписчиков, 505 миллионов просмотров


Изображение: Андрей Шавель / vk.com

20-летний Андрей Шавель живет в Лиде, учился в колледже по специальности «техник-механик». Он публикует обзоры игры Minecraft — проходит необычные карты, устраивает войны и рассказывает о «модах» — сторонних дополнениях к игре.

«Мне в себе нравится то, что я не люблю вступать в конфликты. Сколько было раз когда я могу получить и дать кому-нибудь по лицу, но такого не происходило», — говорил он в интервью.

Самое популярное видео: MineCraft {1.5.2} [Обзор Модов] № 70 — FLAN (World War Two) — 7 миллионов просмотров

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Оценочная выручка за месяц:

2,3 — 37,1 тысячи долларов (SocialBlade)

5,8 тысяч долларов (SeeZisLab)

Влад Бумага (A4)

1,6 миллиона подписчиков, 76 миллионов просмотров видео


Изображение: Влад Бумага / vk.com

Владу 21 год, он живет в Минске. Бумага — его настоящая фамилия (во всяком случае, он сам так утверждает), своих подписчиков он называет «бумажными». К тому же у него есть татуировка на ладони с названием его канала — A4.

Видео Влада — о жизни. Иногда он участвует в челленджах — например, оклеивает танк офисными стикерами, строит форт из рулонов туалетной бумаги или просто 10 минут рассказывает о себе.

Самое популярное видео: НОЧЬ в закрытой БАТУТНОЙ АРЕНЕ ! 24 hour trampoline park (9,4 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц:

2 — 31,2 тысячи долларов (SocialBlade)

4,1 тысячи долларов (SeeZisLab)

Приятный Ильдар

1,1 миллиона подписчиков, 131,2 миллионов просмотров видео


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ильдар Хабибуллин живет в Минске, ему 25 лет. Он учился на программиста, успел поработать дизайнером и фрилансером. Видео блогами начал заниматься пять лет назад.

В своих видео Ильдар рассуждает об актуальных темах — ходит по минским заведениям, примеряет на себя разные профессии, делает обзоры телешоу или отвечает хейтерам. Подписчиков он всегда приветствует одной и той же фразой: «Доброго времени суток, мои приятные молодые люди».

Список его желаний в марте выглядел так: «-20 кг, Перестать снимать про Шурыгину, Поехать в Италию, Купить adidas nmd, Переехать в новую квартиру».

Самое популярное видео — ДИАНА ШУРЫГИНА. ПУСТЬ ГОВОРЯТ. 8 ЛЕТ ТЮРЬМЫ за СЕКС — [ХУДШИЕ] (3,9 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц:

1,5 — 24,4 тысячи долларов (SocialBlade)

3,9 тысячи долларов (SeeZisLab)

Masyaka Grand

920 тысяч подписчиков, 114,3 миллиона просмотров


Изображение: Саня Мувер / vk.com

Саша Мувер живет в Минске, сейчас ему 18 или 19 лет. Он учился в колледже на техника-программиста, начал вести блог, когда ему было 14.

Его видео посвящены игре Minecraft. «В чем особенность твоих видео?» — спрашивал интервьюер у Мувера год назад. — «Мы ****** [задираем] школьников».

Самое популярное видео: ТРОЛЛИНГ ПЛАКСЫ MINECRAFT — Школьник Обманул Школьника, 1,8 миллиона просмотров (осторожно, нецензурная лексика)

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Оценочная выручка за месяц:

98 — 1600 долларов (SocialBlade)

231,2 доллара (SeeZisLab)

Дима Ермузевич

684 тысячи подписчиков, 43,9 миллиона просмотров


Изображение: dimaermuzevich / instagram.com

Диме 19 лет, он вырос в Гомеле, а сейчас учится в минском вузе — изучает режиссуру и актерское мастерство. По словам Димы, на учебу он тратит много сил и времени.

На видео Дима делает то, что ему нравится: танцует, готовит, рассказывает о покупках, рассуждает об отношениях, советует фильмы или просто бродит по квартире с камерой

Самое популярное видео: Когда Я Один Дома… ДИКИЕ ТАНЦЫ! // Дима Ермузевич (1,3 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц:

188 — 3000 долларов (SocialBlade)

320 долларов (SeeZisLab)

IdiotikShow

583 тысячи подписчиков, 103 миллиона просмотров


Изображение: IdiotikShow / youtube.com

Шоу «Идиоты» — это русскоязычная версия шоу американского шоу «Чудаки» («Jackass»). Герои делают самые безумные вещи — пьют чужую слюну, плавают на плоту из воздушных шаров и бьют друг друга током.

Хотя сейчас в шоу десять участников, их регулярно узнают на улицах Минска. «Как-то еду на работу, выхожу из транспорта, на остановке детишки тусовались. Самый смелый говорит: „Извините, вы на YouTube снимаетесь“? Я похлопал по плечу этому парнише, и они пошли по своим делам в школу», — рассказал Торнике «Ник» Кикадзе

Самое популярное видео: Шоу «Идиоты» — Самый чёрный выпуск, 1,4 миллиона просмотров

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Оценочная выручка за месяц:

442 — 7100 долларов (SocialBlade)

627 долларов (SeeZisLab)

Семейка Z

554 тысячи подписчиков, 206,5 миллиона просмотров


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многодетная семья из-под Минска снимает видео про собственных детей — 10-летнюю Женя, 8-летних близняшек Соню и Ксюши и годовалого Семена. Также в роликах появляются мама Ирина и папа Олег.

Популярный формат роликов — «месть». Дети в шутку строят козни родителям: раскрашивают машину или добавляют зеленку в зубную пасту. В ответ родители пытаются «мстить» детям: подсыпают муку в кровать или неожиданно обливают водой.

«Знаете, почему смотрят канал нашей семьи? Потому что мы живые, обыкновенные люди, — рассказывала Ирина в интервью TUT.BY. — Мы же не какие-то там знаменитости. Мы простые, мы такие же, как они. И поэтому наша жизнь интересна. Есть блогеры, которые просто снимают свою жизнь. Это как сериал. Только в сериале все понимают, что это наигранно, а здесь — нет».

Самое популярное видео: Бассейн из пенопласта Что то пошло не так Вредные детки снова затопили весь дом Приколы Bad Baby (3,2 миллиона просмотров)

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Оценочная выручка за месяц:

4,2K — 67,6 тысяч долларов (SocialBlade)

9,5 тысячи долларов (SeeZisLab)

Фрид (Алексей Бисик)

545 тысяч подписчиков, 55 миллионов просмотров


Изображение: Алексей Бисик / vk.com

18-летний Алексей Бисик живет в Минске. Самые популярные его видео Фрида — о флеш-играх играх по детским мультфильмам. Например, блогер разоблачает «Барбоскиных» или показывает «крутую свинку Пепу».

Самое популярное видео: ГРАВИТИ ФОЛЗ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (1,8 миллионов просмотров)

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Оценочная выручка за месяц:

409 — 6,6 тысяч долларов (SocialBlade)

554,7 (SeeZisLab)

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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