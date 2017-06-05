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Минчанин "высадил" на детской площадке камни и организовал себе парковку

06.06.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
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В Минске водитель решил вопрос с парковкой для своего автомобиля: на детскую площадку привез с десяток валунов, чтобы на ней не смогли играть дети, а он мог спокойно парковать автомобиль.

Фотографию нам прислал читатель Андрей. Мужчина живет во Фрунзенском районе, на улице Игнатовского, 3.

— С парковкой у нас, как и во всех дворах: у всех машины, но место все же найти можно. Но нашелся автомобилист, который решил обустроить себе парковку на детской площадке. Мы уже и милицию на него вызывали, и ЖЭС.

Видно, что автомобилист подошел к процессу основательно — не только привез на площадку булыжники, но и вкопал их, а затем покрасил.


Фото читателя

По состоянию на вечер 6 июня стало известно, что ЖЭС убрал камни, привезенные автомобилистом. Сейчас решается вопрос о том, кто будет восстанавливать детскую площадку — сам автомобилист или ЖЭС.


Фото читателя

Напомним, что в авторазделе действует рубрика «Доска позора». Сюда неравнодушные граждане могут присылать фото неправильно припаркованных автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы организовать себе место для парковки, минчанин привел огромные булыжники на детскую площадку.

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