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Минчанин "высадил" на детской площадке камни и организовал себе парковку
В Минске водитель решил вопрос с парковкой для своего автомобиля: на детскую площадку привез с десяток валунов, чтобы на ней не смогли играть дети, а он мог спокойно парковать автомобиль.
Фотографию нам прислал читатель Андрей. Мужчина живет во Фрунзенском районе, на улице Игнатовского, 3.
— С парковкой у нас, как и во всех дворах: у всех машины, но место все же найти можно. Но нашелся автомобилист, который решил обустроить себе парковку на детской площадке. Мы уже и милицию на него вызывали, и ЖЭС.
Видно, что автомобилист подошел к процессу основательно — не только привез на площадку булыжники, но и вкопал их, а затем покрасил.
По состоянию на вечер 6 июня стало известно, что ЖЭС убрал камни, привезенные автомобилистом. Сейчас решается вопрос о том, кто будет восстанавливать детскую площадку — сам автомобилист или ЖЭС.
Напомним, что в авторазделе
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Чтобы организовать себе место для парковки, минчанин привел огромные булыжники на детскую площадку.
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