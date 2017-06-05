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Малолетнюю девочку изнасиловали в Витебской области
06.06.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Подозреваемый в преступлении — ранее судимый житель Лиозно.
"Лиозненским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование заведомо малолетней). Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказала Сахарова.
Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнила представитель СК.
По информации, ранее озвученной прокурором Лиозненского района Денисом Журко, мать девочки отмечала с подругами день рождения. Подруги вышли к соседу, мать и дочь легли спать, оставив дверь в квартиру открытой.
Подозреваемый ранее уже был судим по той же 166 статье Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности жуткого преступления, совершенного в Лиозно в ночь с 3 на 4 июня, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Витебской области...
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