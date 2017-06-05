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Малолетнюю девочку изнасиловали в Витебской области

06.06.2017 18:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подозреваемый в преступлении — ранее судимый житель Лиозно. 45-летний мужчина проник в квартиру своих соседей и изнасиловал восьмилетнюю девочку. Подозреваемый задержан. Ребенок находится в больнице, угрозы для жизни девочки нет.

"Лиозненским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование заведомо малолетней). Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — рассказала Сахарова.

Малолетнюю девочку изнасиловали в Витебской области
CC BY 2.0 / Sodanie Chea / Silhouette
Прокурор: девочку в Лиозно изнасиловали, пока родители спали

Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнила представитель СК.

По информации, ранее озвученной прокурором Лиозненского района Денисом Журко, мать девочки отмечала с подругами день рождения. Подруги вышли к соседу, мать и дочь легли спать, оставив дверь в квартиру открытой.

Подозреваемый ранее уже был судим по той же 166 статье Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Подробности жуткого преступления, совершенного в Лиозно в ночь с 3 на 4 июня, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Витебской области...

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