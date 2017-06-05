Ученый-филолог: русский язык способствует бизнес-коммуникациям

В день рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина традиционно отмечается День русского языка. В настоящее время русский язык остается языком межнационального общения на постсоветском пространстве и укрепляет свои позиции в деловой среде, отметил собеседник Sputnik.

"В последнее время положение русского языка в странах СНГ, Грузии и Балтии стабилизировалось, наблюдается определенный интерес к русскому языку, спрос на специалистов, которые владеют русским языком", — сказал Щербаков.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперты: русский язык объединяет постсоветское пространство

По словам собеседника, ситуация выравнивается, в том числе, благодаря усилиям России и отдельных структур, в частности, Государственного Института русского языка имени Пушкина, который реализует сразу несколько проектов по продвижению русского языка в деловой сфере.

"В бизнес-среде растет спрос на специалистов, владеющих русским языком. Кроме того, больший интерес сами бизнесмены проявляют к тому, чтобы самостоятельно выучить русский язык", — отметил Щербаков.

Оставаясь языком межнационального общения на постсоветском пространстве, русский язык позволяет выстраивать бизнес-коммуникации представителям разных народов и разных стран, не обязательно при этом взаимодействуя с Россией, констатировал собеседник.

Комментарий декана филологического факультета Государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Щербакова слушайте на радио Sputnik Беларусь.