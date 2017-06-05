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Ученый-филолог: русский язык способствует бизнес-коммуникациям

06.06.2017 18:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В день рождения классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина традиционно отмечается День русского языка. В настоящее время русский язык остается языком межнационального общения на постсоветском пространстве и укрепляет свои позиции в деловой среде, отметил собеседник Sputnik.

"В последнее время положение русского языка в странах СНГ, Грузии и Балтии стабилизировалось, наблюдается определенный интерес к русскому языку, спрос на специалистов, которые владеют русским языком", — сказал Щербаков.

Ученый-филолог: русский язык способствует бизнес-коммуникациям
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперты: русский язык объединяет постсоветское пространство

По словам собеседника, ситуация выравнивается, в том числе, благодаря усилиям России и отдельных  структур, в частности, Государственного Института русского языка имени Пушкина, который реализует сразу несколько проектов по продвижению русского языка в деловой сфере.

"В бизнес-среде растет спрос на специалистов, владеющих русским языком. Кроме того, больший интерес сами бизнесмены проявляют к тому, чтобы самостоятельно выучить русский язык", — отметил Щербаков.

Оставаясь языком межнационального общения на постсоветском пространстве, русский язык позволяет выстраивать бизнес-коммуникации представителям разных народов и разных стран, не обязательно при этом взаимодействуя с Россией, констатировал собеседник.

Комментарий  декана филологического факультета Государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Щербакова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Декан филологического факультета Государственного Института русского языка им. А.С. Пушкина Андрей Щербаков прокомментировал Sputnik тенденции и перспективы...

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