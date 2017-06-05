Главное - защитить бизнес-план. Кто и зачем берет деньги через центры занятости на свое дело

Минчанка Сание Гурняк в конце прошлого года ушла из салона красоты и открыла курсы по маникюру и педикюру. Могилевчанин Иван Гордиенко, который недавно окончил университет, вместе с супругой занялся полиграфией. FINANCE.TUT.BY пообщался с белорусами, которые через центры занятости получали субсидии на открытие своего бизнеса.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В январе-апреле этого года в Беларуси субсидии на открытие своего дела через центры занятости получили 605 человек (за аналогичный период прошлого года — 529 человек). Единовременное безвозмездное денежное пособие предоставляется безработному для частичной компенсации его финансовых расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельности. Субсидия равняется 11-кратной величине бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. На сегодня это 1 981,1 рубль.

Специалист по продажам открыла магазин детских товаров

Фото из личного архива героини

Минчанка Алена Куница в сфере продаж работает около 15 лет «на разных должностях, в крупных компаниях». Когда Алене не продлили контракт, поиск нового места трудоустройства растянулся для нее на несколько месяцев.

— В вакансиях руководителям магазинов предлагали зарплату около 800 рублей. На практике у руководителей рабочий день ненормированный: в предыдущей компании я могла работать по 12−13 часов, иногда без выходных. И при этом перспективы развития практически никакой, — рассказывает Алена.

Соглашаться на ответственную работу за такие деньги не хотелось, и Алена решила, что пришло время открывать собственное дело — магазин детских товаров. Достаточного количества сбережений у нее не было, потому она обратилась в отдел трудоустройства за субсидией.

В центре занятости Алене попытались найти работу: выдали направление в «Белтелеком» заведующей столовой. И только убедившись, что такая должность Алене не подходит, отправили на двухнедельные курсы. Хотя у минчанки за плечами экономическое образование, она также несколько раз проходила повышение квалификации, обучением она осталась довольна. После занятий ей удалось самостоятельно составить бизнес-план.

— Я думала, что все будет гораздо сложнее, но с бизнес-планом однозначно справится даже человек без специального образования. Специалисты отдела трудоустройства тоже заинтересованы в том, чтобы субсидия не пропала даром, и если видят, что у тебя есть цель, обязательно помогут, — говорит Алена.

Чтобы получить субсидию, Алене пришлось стать на учет в отдел трудоустройства.

На полученные деньги Алена в феврале открыла магазин детских товаров «Вырастайка» на улице Маяковского. Здесь продают одежду и игрушки, а еще в магазине работает комиссионная секция, куда родители могут сдать новые или б/у вещи, которые не подошли ребенку.

— Конечно, одной субсидии на открытие не хватило: в Минске высокие арендные ставки. Пришлось вкладывать и собственные средства, большую часть. Но если бы с ремонтом мне не помогала семья, своих денег пришлось бы потратить гораздо больше, — уточняет Алена.

Наемных сотрудников у Алены пока что нет. График работы магазина — с 10.00 до 19.00 во все дни, кроме воскресенья. Но с учетом закупки товаров или подготовки рекламных акций рабочий день предпринимательницы может начаться в 8 утра и закончиться в полночь. Практически никакого дохода магазин пока не приносит: все, что удается выручить, уходит на развитие бизнеса.

— У меня было два прогноза развития магазина: пессимистичный и оптимистичный. Пока получается что-то среднее. Я думала, что первые месяцы придется работать в минус, но нет, есть небольшой плюс. Появилось много постоянных покупателей. Благодаря им я понимаю, что не зря начала свое дело. Работаю на себя, получаю от этого эмоциональное удовлетворение. В планах развивать интернет-магазин, — рассказывает Алена.

Работница салона красоты создала центр обучения маникюру и педикюру

Фото из личного архива героини

Почти десять лет минчанка Сание Гурняк работала мастером по маникюру и педикюру в парикмахерских и салонах, а также учила других мастеров.

— Доход в нашей сфере зависит от процента, который платят работнику: один директор согласен отдавать 30−40% от заказа, а другой — 60%, — объясняет женщина. — В результате кто-то может получать по 300 рублей за работу не поднимая головы, а кто-то — по 1000 рублей в месяц. На последнем рабочем месте я была не мастером, а инструктором. Процент получался небольшой, доход, соответственно, тоже — 300−400 рублей в месяц.

В октябре прошлого года Сание обратилась в отдел трудоустройства за субсидией, чтобы открыть ИП. Деньги нужны для того, чтобы купить расходные материалы и оборудование: например, для покрытия гель-лаком или наращивания ногтей.

— Это большая сумма, которую сложно взять и достать из кармана! И хотя пришлось докладывать и свои средства, субсидия очень помогла, — рассказывает Сание.

Посещать курсы, которые предложил отдал трудоустройства, у Сание не было возможности — приболел ребенок. Так что написание бизнес-плана с мужем взяли в свои руки. Нужно было расписать, чем будет заниматься мастер, на что собирается тратить деньги и рассчитать прибыль. С помощью сотрудников отдела трудоустройства справились за месяц.

Через несколько месяцев работы частным мастером женщина решила, что выгоднее арендовать помещение и открыть учебный центр. Среди программ открытого Сание центра «Арсанти» — и однодневные, и длительные курсы. Например, индивидуальные занятия по маникюру с учетом всех материалов стоит 170 рублей и длится три недели.

— Среди наших клиентов много мам-декретниц, студенток. Но преподавание — это тоже сезонная работа: например, после Нового года людей мало, весной больше. Надеюсь, что через год выйдем в хороший плюс.

«Нужно детально изучить рынок»

Вчерашний студент Иван Гордиенко из Могилева вместе с супругой получили субсидии и ведут свое дело в сфере полиграфии. Полученные деньги они потратили на закупку оборудования и расходных материалов. Оба по специальности — инженеры, но продолжили дело отца Ивана, который оказывает полиграфические услуги в Могилеве уже более 20 лет.



Фото с сайта copi.by

— Я в этой сфере как рыба в воде, потому что с детства — при отце в «Копицентре». Супруга тоже поработала, опыта набралась, и мы решили развиваться сами. Конечно, была и родительская поддержка, и свои накопления, но знания в этой области сыграли большую роль при открытии дела, — говорит могилевчанин.

Иван говорит, что безвозмездные субсидии дали неплохой стартовый толчок, которого иногда не хватает начинающим предпринимателям:

— Какой-то бизнес может начаться с составления бизнес-плана и получения субсидии, но этого, я считаю, все же недостаточно. Сначала нужно детально изучить рынок и предполагаемую сферу деятельности, чтобы быть более уверенным в своих силах, — убежден Иван.

Выпускница могилевского профлицея Елена не могла найти работу по состоянию здоровья. Девушка получила субсидию и открыла свое дело — делает куклы ручной работы, искусные кокошники с вышивкой.

В Могилеве в первом квартале этого года субсидии на свое дело уже получили 35 человек. Для сравнения: за весь 2016 год — 112 человек, а за 2015-й — 109 человек, рассказала главный специалист отдела обеспечения занятости населения управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома Татьяна Осокина.

19 человек из числа тех, кто получил субсидию в Могилеве в этом году, оказывают услуги. Они открыли свое дело в сферах развлечений, общепита, техобслуживания машин, строительных работ, парикмахерских и других. Девять человек получили финподдержку на работу в розничной торговле, семеро стали ремесленниками.

— Людей, которые решили открыть свое дело и хотят получить субсидии, стало больше — ситуация на рынке труда играет в этом не последнюю роль. А возможно, и информирование стало лучше — мы везде даем объявления, сарафанное радио тоже работает, — отмечает Татьяна Осокина.

По ее словам, в этом году за субсидиями стало больше обращаться молодежи и ремесленников. Если за весь 2016 год первых было всего 40, а вторых — 14, то за 3 месяца 2017 года их — 16 и 7 соответственно.



Фото с сайта bagb.by

Специалист приводит пример, как опытный владелец парикмахерской вернулся из России и снова открыл салон красоты. Ему, к слову, курсы по бизнес-планированию были не нужны. На полученную от государства финпомощь мужчина купил всего несколько предметов мебели.

Утром — бизнес-план, вечером — деньги

По закону, заявление о предоставлении субсидии могут подать лишь совершеннолетние безработные, состоящие на учете на бирже труда. На этом самый простой этап завершается. Чтобы получить деньги, нужно составить и защитить бизнес-план.

— Есть те, кто приходит с готовым бизнес-планом. Это либо люди с соответствующим образованием, либо предприниматели с опытом. Другим мы предлагаем пройти курс «Основы бизнес-планирования». Обучение бесплатное, на время учебы выплачивается стипендия, — объясняет Татьяна Осокина.

На этом «плюшки» не заканчиваются. Если комиссия дала добро на выделение безработному субсидии, новоиспеченному предпринимателю помогают открыть счет в банке, рассказывают, на какие еще льготы он имеет право.

Отказы после предоставления бизнес-плана тоже бывают. Например, в 2016 году могилевчанин хотел открыть торговлю спиртным и табачными изделиями, хотя не имел на это права — был судим.

При этом нужно отчитаться за полученные деньги. Если бизнесмен прогорел и в течение 12 месяцев после получения субсидии снова стал на биржу труда, он должен вернуть всю сумму субсидии в течение недели. То же, если не осуществлял предпринимательскую деятельность более 6 месяцев в течение года после госрегистрации. Если полученные деньги использовал не по целевому назначению — верни всю сумму субсидии плюс процент в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования на дату возврата средств.

Не отчитался за целевое использование субсидии через 3 месяца после открытия ИП — плати штраф: размер субсидии плюс — процент в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования за каждый день просрочки.