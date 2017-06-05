10 июня на площади у Ратуши состоится первый из трех еженедельных концертов фестиваля « Джазовые вечера с Банком БелВЭБ » сезона-2017. Хэдлайнером вечера будет один из лучших джазовых гитаристов мира Скотт Хендерсон (США), а откроет программу 7-летняя София Курлович из Солигорска. Начало концерта в 20.00, вход свободный.





Несмотря на свой совсем юный возраст джазовая пианистка и вокалистка София Курлович уже обладает солидным послужным списком. Среди ее наград Гран-при конкурса «Джаз-момент 2016» (Москва, Россия) и победа в республиканском конкурсе «Талент краіны» (2016). София выступала в концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева. Была гостьей в шоу Максима Галкина «Лучше всех» на «Первом канале» (Россия), где исполняла дуэт с И.Бутманом. Музыкальным воспитанием юного таланта занимается Солигорская детская школа искусств.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



— София — удивительно одаренный ребенок, ведь она начала заниматься всего полтора года назад и за это время добилась просто поразительных результатов, — говорит ее преподаватель Светлана Петрович. — Мы очень признательны организаторам «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ» за приглашение выступить в Минске, поскольку сейчас большинство концертов с участием Софии проходит за рубежом.

Завершит программу «Джазовых вечеров» 10 июня Скотт Хендерсон (США), который признавался лучшим джазовым гитаристом по версиям журналов Guitar World и Guitar Player. Он выйдет на сцену в сопровождении французских музыкантов Арчибальда Лагоньера (бас) и Романа Лабайе (барабаны). Также в первый день фестиваля выступят певец и мультиинструменталист Харрисон Янг (США/Нидерланды), этно-джазовый дуэт Agata, VIP-jazz Андрея Славинского.

17 и 24 июня в рамках «Джазовых вечеров» минчан ждут встречи с бас-гитаристом Кристианом Галвезом (Чили) и его музыкантами, Кливом Джонсом (США), Набилем Хемиром (Тунис), концертным оркестром Бориса Мягкова, «Трио Константина Горячего», Minsk Voices, Premier Orchestra.

Организаторы фестиваля: Мингорисполком, Минскконцерт и концертное агентство «4А-Ивент». Генеральный партнер — ОАО «Банк БелВЭБ».