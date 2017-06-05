В Гомеле началось строительство нового микрорайона

В новом микрорайоне планируется ввести в эксплуатацию порядка 2,4 тыс. квартир, в которых будут проживать более шести тысяч человек. Жилой микрорайон займет площадь около 35 га.





— Работы по строительству нового микрорайона уже начались. В настоящее время идет планирование территории, подводятся сети. Первые дома, планируется, будут построены до конца 2017 года, — рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома, главный архитектор города Юрий Литвинов.

Также он отметил, что продолжается строительство многоквартирного жилья в районе улиц Докутович-Кирова, Барыкина, в микрорайоне Шведская Горка. На стадии разработки проектно-сметная документация детальной планировки улицы Полесской. Выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации по участкам застройки в районе Дворца легкой атлетики по улицам Юбилейной, Лепешинского-Крупской, Советской-Федюнинского-Лепешинского, Косарева.

— Планируется, что дома в новых кварталах жилой застройки будут возводить с применением новых технологий, установкой современного оборудования, которое позволить уменьшить энергопотребление. Особое внимание будет уделено созданию зон рекреации, обустройству дворовых территорий, детских, игровых, спортивных площадок, парковочных мест. По возможности будут проектироваться сети велодорожек, велопарковки, — поделился планами Юрий Литвинов.

Главный архитектор города также сообщил, что генеральный план социально-экономического развития Гомеля, утвержденный в декабре 2016 года, предполагает значительное сокращение резерва для многоэтажной застройки. Выведена из резерва территория в квартале улиц Подгорной-Хатаевича-переулка Новопрудковского-3-й Авиационной-2-й Авиационной. Сохранится усадебная жилая застройка также в Давыдовке, Прудке (от улицы Каменщикова до выезда из Гомеля), на улице Быховской, частично на улицах Бочкина, Зайцева, Озерной, Украинской.