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Бременские музыканты на льду: ледовое шоу из Санкт-Петербурга приедет в Минск

06.06.2017 18:58 — Разное | Tut.by  
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24 декабря в «Чижовка-Арене» состоится представление для любителей семейных, предновогодних мероприятий — новое ледовое шоу из Санкт-Петербурга «Бременские музыканты». Билеты появились в продаже сегодня, 6 июня.


Герои сказки, любимые многими поколениями, обретут новые облики, близкие современным детям, а хорошо известные песни Трубадура, Принцессы и Короля, несомненно, вызовут ностальгическое и светлое чувство у родителей.

Актуальную аранжировку песням придал обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении 2008 — композитор Эдвин Мартон, а известные всем Дима Билан и Александр Ревва озвучили своими голосами главных героев — Трубадура, Короля и Атаманшу банды разбойников.

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В ледовой постановке «Бременские Музыканты» широко используются современные технологии — динамическое освещение и видеопроекции на огромный вертикальный экран и ледовую поверхность, создают эффект моментального перемещения героев и зрителей от эпизода к эпизоду.

Ожившая на льду сказка, в окружении видео-декораций и в современной обработке известных всем с детства мелодий любимого мультфильма, подарит новые впечатления гостям представления всех возрастов.

Когда: 24 декабря (14.30, 18.00)

Где: Чижовка-Арена

Цена билетов 15−37 рублей

Детям до 5 лет -бесплатно

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на концерт Depeche Mode и Meet & Greet с группой в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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24 декабря в "Чижовка-Арене" состоится новое ледовое шоу из Санкт-Петербурга "Бременские музыканты".

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