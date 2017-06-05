Бременские музыканты на льду: ледовое шоу из Санкт-Петербурга приедет в Минск

24 декабря в «Чижовка-Арене» состоится представление для любителей семейных, предновогодних мероприятий — новое ледовое шоу из Санкт-Петербурга «Бременские музыканты» . Билеты появились в продаже сегодня, 6 июня.





Герои сказки, любимые многими поколениями, обретут новые облики, близкие современным детям, а хорошо известные песни Трубадура, Принцессы и Короля, несомненно, вызовут ностальгическое и светлое чувство у родителей.

Актуальную аранжировку песням придал обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении 2008 — композитор Эдвин Мартон, а известные всем Дима Билан и Александр Ревва озвучили своими голосами главных героев — Трубадура, Короля и Атаманшу банды разбойников.

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В ледовой постановке «Бременские Музыканты» широко используются современные технологии — динамическое освещение и видеопроекции на огромный вертикальный экран и ледовую поверхность, создают эффект моментального перемещения героев и зрителей от эпизода к эпизоду.

Ожившая на льду сказка, в окружении видео-декораций и в современной обработке известных всем с детства мелодий любимого мультфильма, подарит новые впечатления гостям представления всех возрастов.

Когда: 24 декабря (14.30, 18.00) Где: Чижовка-Арена Цена билетов 15−37 рублей Детям до 5 лет -бесплатно Купить билет

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