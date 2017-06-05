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На Тростенецком полигоне «закопают» более 5 километров труб
06.06.2017 19:12 — Разное | Ежедневник
Система активной дегазации полигона твердых коммунальных отходов «Тростенецкий», который находится под Минском, будет расширена.
Проект реконструкции системы активной дегазации полигона «Тростенецкий» получил положительное заключение Главгосстройэкспертизы Беларуси, сообщил «
Предполагается, что устройство дополнительные системы трубопроводов на полигоне ТКО «Тростенецком» будет окончено осенью.
На сегодняшний день установленная мощность электростанции, вырабатывающей энергию из свалочного газа, извлекаемого на полигонах твердых коммунальных отходов «Тростенец» и «Тростенецкий» составляет 3,4 МВт. Однако Вячеслав Шумкин не исключил, что при реализации последующих очередей проекта мощность действующей здесь установки может быть увеличена.
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Система активной дегазации полигона твердых коммунальных отходов «Тростенецкий», который находится под Минском, будет расширена.
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