На Тростенецком полигоне «закопают» более 5 километров труб





Система активной дегазации полигона твердых коммунальных отходов «Тростенецкий», который находится под Минском, будет расширена.

Проект реконструкции системы активной дегазации полигона «Тростенецкий» получил положительное заключение Главгосстройэкспертизы Беларуси, сообщил « Ежеденвнику » директор совместной белорусско-швейцарской компании «ТелДаФаксЭкотех МН» Вячеслав Шумкин. Согласно проекту, на полигоне будет проложена дополнительная система газосборных трубопроводов протяженностью более 5 километров. Это позволит увеличитьэффективность экстракции свалочного газа и уменьшит его неконтролируемую эмиссию в атмосферный воздух.

Предполагается, что устройство дополнительные системы трубопроводов на полигоне ТКО «Тростенецком» будет окончено осенью.

На сегодняшний день установленная мощность электростанции, вырабатывающей энергию из свалочного газа, извлекаемого на полигонах твердых коммунальных отходов «Тростенец» и «Тростенецкий» составляет 3,4 МВт. Однако Вячеслав Шумкин не исключил, что при реализации последующих очередей проекта мощность действующей здесь установки может быть увеличена.