



Оказывается, представители сферы госуправления – не самые образованные люди в Беларуси, если сравнивать в соотношении отраслей.

На основании данных статсборника Белстата, посвященному образованию в Беларуси в 2017 году, Thinktanks.by составил рейтинг отраслей страны, в которых работает больше всего сотрудников с высшим образованием.

На первом месте в данном топе оказалась финансовая и страховая деятельность. Выяснилось, что 73,2% занятых в ней сотрудников – выпускники вузов.

На второй позиции – профессиональная, научная и техническая деятельность. В данной сфере высшее образование имеет 72,1% работников.

Государственное управление по соотношению выпускников институтов, университетов и академий к общему числу трудящихся занимает третью позицию. Здесь таких 71,6%.

Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования (в %)

№ Отрасль Всего работников В том числе имеют образование Высшее Среднее специальное ПТУ Общее среднее общее базовое 1 финансовая и страховая деятельность 100 73,2 16,2 5,4 5,1 0,1 2 профессиональная, научная и техническая деятельность 100 72,1 12,9 5,6 9,0 0,4 3 государственное управление 100 71,6 11,5 7,1 9,6 0,2 4 информация и связь 100 69,5 13,0 6,2 11,0 0,3 5 образование 100 55,1 20,3 10,1 13,6 0,9 6 творчество, спорт, развлечения и отдых 100 39,0 30,2 10,6 19,1 1,1 7 предоставление прочих видов услуг 100 36,1 21,5 18,8 22,6 1,0 8 операции с недвижимым имуществом 100 32,1 18,4 19,1 28,6 1,8 9 горнодобывающая промышленность 100 29,8 19,7 23,4 25,5 1,6 10 оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 100 27,7 24,8 25,7 20,5 1,3

Примечательно, что в таких наукоемких сферах, как промышленность, а также здравоохранение и соцуслуги, высшее образование имеет 24,8% и 23,3% соответственно.

Отметим, что в среднем по всем отраслям высшее образование имеют 36% белорусов. Однако, обращает внимание то обстоятельство, что официальная статистика не публикует данных по образованию представителей министерств силового блока и некоторых других сфер.