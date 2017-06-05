Оказывается, представители сферы госуправления – не самые образованные люди в Беларуси, если сравнивать в соотношении отраслей.
На основании данных статсборника Белстата, посвященному образованию в Беларуси в 2017 году, Thinktanks.by составил рейтинг отраслей страны, в которых работает больше всего сотрудников с высшим образованием.
На первом месте в данном топе оказалась финансовая и страховая деятельность. Выяснилось, что 73,2% занятых в ней сотрудников – выпускники вузов.
На второй позиции – профессиональная, научная и техническая деятельность. В данной сфере высшее образование имеет 72,1% работников.
Государственное управление по соотношению выпускников институтов, университетов и академий к общему числу трудящихся занимает третью позицию. Здесь таких 71,6%.
Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования (в %)
№
Отрасль
Всего работников
В том числе имеют образование
Высшее
Среднее специальное
ПТУ
Общее среднее
общее базовое
1
финансовая и страховая деятельность
100
73,2
16,2
5,4
5,1
0,1
2
профессиональная, научная и техническая деятельность
100
72,1
12,9
5,6
9,0
0,4
3
государственное управление
100
71,6
11,5
7,1
9,6
0,2
4
информация и связь
100
69,5
13,0
6,2
11,0
0,3
5
образование
100
55,1
20,3
10,1
13,6
0,9
6
творчество, спорт, развлечения и отдых
100
39,0
30,2
10,6
19,1
1,1
7
предоставление прочих видов услуг
100
36,1
21,5
18,8
22,6
1,0
8
операции с недвижимым имуществом
100
32,1
18,4
19,1
28,6
1,8
9
горнодобывающая промышленность
100
29,8
19,7
23,4
25,5
1,6
10
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
100
27,7
24,8
25,7
20,5
1,3
Примечательно, что в таких наукоемких сферах, как промышленность, а также здравоохранение и соцуслуги, высшее образование имеет 24,8% и 23,3% соответственно.
Отметим, что в среднем по всем отраслям высшее образование имеют 36% белорусов. Однако, обращает внимание то обстоятельство, что официальная статистика не публикует данных по образованию представителей министерств силового блока и некоторых других сфер.
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