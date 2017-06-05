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Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования

06.06.2017 20:16 — Разное | Ежедневник  
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Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования

Оказывается, представители сферы госуправления – не самые образованные люди в Беларуси, если сравнивать в соотношении отраслей.

На основании данных статсборника Белстата, посвященному образованию в Беларуси в 2017 году, Thinktanks.by составил рейтинг отраслей страны, в которых работает больше всего сотрудников с высшим образованием.

На первом  месте в данном топе оказалась финансовая и страховая деятельность. Выяснилось, что 73,2% занятых в ней сотрудников – выпускники вузов.

На второй позиции – профессиональная, научная и техническая деятельность. В данной сфере высшее образование имеет 72,1% работников.

Государственное управление по соотношению выпускников институтов, университетов и академий к общему числу трудящихся занимает третью позицию. Здесь таких 71,6%.

 Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования (в %)

  №

  Отрасль

Всего работников

В том числе имеют образование

Высшее

Среднее специальное

ПТУ

Общее среднее

общее  базовое

1

  финансовая и   страховая деятельность

100

73,2

16,2

5,4

5,1

0,1

2

профессиональная, научная и техническая деятельность

100

72,1

12,9

5,6

9,0

0,4

3

государственное управление

100

71,6

11,5

7,1

9,6

0,2

4

информация и связь  

100

69,5

13,0

6,2

11,0

0,3

5

образование  

100

55,1

20,3

10,1

13,6

0,9

6

творчество, спорт, развлечения и отдых

100

39,0

30,2

10,6

19,1

1,1

7

предоставление прочих видов услуг

100

36,1

21,5

18,8

22,6

1,0

8

операции с недвижимым имуществом

100

32,1

18,4

19,1

28,6

1,8

9

горнодобывающая  промышленность

100

29,8

19,7

23,4

25,5

1,6

10

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей  и мотоциклов

100

27,7

24,8

25,7

20,5

1,3

   

Примечательно, что в таких наукоемких сферах, как промышленность, а также здравоохранение и соцуслуги, высшее образование имеет 24,8% и 23,3% соответственно.   

Отметим, что в среднем по всем отраслям высшее образование имеют 36% белорусов.  Однако, обращает внимание то обстоятельство, что официальная статистика не публикует данных  по образованию представителей министерств силового блока и некоторых других сфер.

 
 
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Оказывается, представители сферы госуправления – не самые образованные люди в Беларуси, если сравнивать в соотношении отраслей.

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