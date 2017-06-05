Тендер на обновление сайта для Минобороны Беларуси приостановили из-за скандала





В Министерстве обороны решили обновить дизайн официального сайта и готовы выплатить за это сумму не более 40 тысяч рублей.

Информация о том, что Минобороны ищет студию, которая возьмется за редизайн портала, была размещена на сайте госзакупок, пишет " Наша Нiва ".

Так выглядит сегодня стартовая страница Минобороны:





Минобороны хочет, чтобы дизайн сайта был адаптирован под мобильные устройства, плюс — чтобы появился шаблон для людей с ограниченными возможностями. Все требования можно найти в соответствующем документе, который приложен к заявке.

Согласно законодательству, победит в тендере компания, которая предложит самую низкую цену. Но в настоящее время «аукцион» приостановлен из-за жалобы участников.

По документам, в тендере победила компания «Студия Борового», которая взялась обновить сайт почти за 35 тысяч белорусских рублей (около 19 тысяч долларов).

Компания «Гениальный штаб» обжалует результаты. Ее представители просили за свои услуги в полтора раза меньше — 21 тысячу рублей (около 11 тысяч долларов).

«Гениальный штаб» считает, что его выбросили из тендера по надуманным причинам. Формально, от услуг «Штаба» отказались, поскольку компания не предоставила справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам с соответствующими подписями и гербовой печатью. В «Штабе» считают такое требование — придиркой, чтобы отдать победу в тендере другой студии.

«Студия Борового» ранее много работала над госзаказами. Она создавала сайт Купаловского театра, корпоративный сайт МТЗ, сайт белорусской платежной системы «БЕЛКАРТ».

Чтобы оценить, сколько может стоить работа над сайтом по требованиям Минобороны, «Наша Нива» связалась с двумя независимыми специалистами по веб-дизайну.

Один оценил подобную работу в сумму не более 3—4 тыс долларов. Другой назвал сумму 6—10 тыс долларов.