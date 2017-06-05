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"Национальный аэропорт Минск" получил награду в конкурсе «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ за 2016 год». Лауреаты конкурса были объявлены в Москве в конце мая.

Минский аэропорт стал лучшим в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта». В этой связи представителям аэропорта в Москве в торжественной обстановке вручили кубок и грамоту.

Конкурс «Лучший аэропорт стран СНГ» учрежден и ежегодно проводится Ассоциацией «Аэропорт» гражданской авиации. В числе целей мероприятия - поощрение аэропортов, добившихся наивысших результатов в производственной деятельности и внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации.

По итогам девяти месяцев 2016 года более 33% пассажиров оказались транзитными, что позволяет Национальному аэропорту Минск официально именоваться хабом (этот статус имеют аэропорты, где трансферные пассажиры составляют более трети потока), сообщает Wikipedia.

Также в прошлом году национальный аэропорт обслужил более 3 млн пассажиров (3 млн 429 тыс).

В январе 2016 года из Минска летали 17 авиакомпаний на 56 направлениям в 28 стран мира. По состоянию на апрель 2017 года в расписании регулярных пассажирских рейсов упомянуты 17 авиакомпаний и 58 направлений в 33 странах мира.