Белорусская экспозиция на 57-м Венецианском биеннале заинтересовала итальянских дизайнеров





Белорусский арт-проект «Стол» Романа Заслонова на 57-м Венецианском биеннале посетило уже более тысячи зрителей, а самим художником заинтересовался итальянский дизайнер Клето Мунари.

На форуме искусства в Венеции Беларусь участвует четвертый раз. До этого биеннале принимал белорусских художников в 2005, 2011 и 2015 годах.

«Это не так мало для нашей маленькой страны. Я очень надеюсь, что каждые два года мы будем появляться на Венецианском биеннале», - выразила намерение директор Национального центра современных искусств Наталья Шангарович. Правда, она отметила, что каждый раз при участии в форуме белорусским участникам приходится сталкиваться с большим количеством трудностей в местном законодательством и принципах организации.

Арт-проект «Стол» – это 32-минутное видео из более чем двух десятков эпизодов, нескончаемо сменяющихся на фоне длинного стола. Потому стол становится главным действующим объектом, на котором разворачиваются трагические, философские и комедийные сюжеты. По словам художника, стол был выбран в качестве центральной фигуры, поскольку в славянской культуре этот предмет быта является ритуальным и обрядовым центром родового мироздания, воплощением благосостояния и духовности семьи. Вокруг стола всегда разворачивается сакральное событие вроде праздников, свадеб или поминок, где собираются разные люди. Но у них есть одно общее – стол.

Как рассказал Роман Заслонов, благодаря тому, что зритель сидит за столом и напротив него на экране проплывает другой стол, он невольно становится собеседником персонажей фильма. То есть, зритель вовлекается не только на интеллектуальном и эмоциональном уровнях, но и становится непосредственным участником видео-арта.

«Посылом работы была необходимость высказаться, донести какую-то этическую мысль. Для меня замысел никогда не возникает с сюжетной стороны. Сначала появляется картинка, а потом идея диалога, ее продолжение и так далее», - рассказал Роман Заслонов.

Подготовка проекта велась с конца 2015 года, а в начале 2016-го видео сняли за два дня. В съемках было занято около 26 артистов, исполнявших роли художника, проверяющего чистоту своих рук, женщины с холодно-голубыми глазами, старшего сержанта запаса, влюбленных, надменную леди с двумя полицейскими за спиной и многих других героев.

«Меня очень привлек жанр видео-арта. Это не стандартное стабильное кино, поэтому меня привлекла свобода реализации. Там не было конкретной задачи и расписанного по буквам сценария. Мы моделировали ситуацию, в которую погружались актеры. И просто объясняли, что им нужно сыграть. Только немного расписывали наводящие тексты», - объяснил режиссер-постановщик проекта Сергей Талыбов, известный работой над сериалом «Следы апостолов».

После съемочной части последовал долгий поспродакшен с монтажом и компьютерной графикой. И в феврале этого года проект «Стол» был выбран из 18 анонимных заявок для участия в биеннале.

По словам Романа Заслонова, белорусами заинтересовался даже итальянский дизайнер Клето Мунари, который после публикаций в журнале Kyoss посмотрел несколько раз белорусский фильм и предложил сотрудничество.

"Конкретные переговоры уже были. Это будет связано с дизайном мебели», - рассказал Роман. Сейчас художник работает над тремя различными проектами. Как он обещает, «Стол» первый подобный проект в его практике, но не последний.





