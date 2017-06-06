Украинец хотел ввезти в Беларусь 225 тысяч долларов и сокрыл их от таможни

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь (контрабанда) в отношении 35-летнего гражданина Украины, пытавшегося переместить через границу крупную сумму незадекларированной иностранной валюты.

Гражданин следовал на автомобиле марки «Porsche Macan» из Украины в Беларусь через республиканский пункт таможенного оформления «Олтуш». В ходе таможенного контроля гражданин предъявил брестским таможенникам 5 тыс. евро и заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. При досмотре перемещаемого багажа должностные лица таможни обнаружили под подкладкой дорожного чемодана шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находилось свыше 225 тысяч долларов США. Данная сумма более чем в 20 раза превышала сумму наличных денежных средств, разрешенную законодательством к перемещению через границу без декларирования.

Валюта изъята, гражданин задержан.

Государственный таможенный комитет напоминает, что при перемещении через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС незадекларированных наличных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 000 долларов США, в соответствии с ч.2 ст.228 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок.