Котенок и спиннер: как новомодная игрушка завоевывает сердца животных

Бесстрашных котят интересует все, что движется. В интернете опубликовано огромное количество видеороликов с "маленькими тиграми", которые гоняются за радиоуправляемыми машинками или катаются на роботах-пылесосах. Однако в данном ролике котенка заинтересовал супермодный спиннер.



© Pixabay Кот съел круассан и покорил социальные сети

Котенок в свойственной многим животным манере сначала побаивался предмета, лежащего на полу, однако затем принялся раскручивать спиннер, прыгая вокруг него.

Спиннер, или фиджет, игрушка, придуманная для снятия стресса. В основе нее — подшипник, вокруг которого несколько лопастей-утяжелителей. Хотя игрушка была изобретена еще в 90-х годах прошлого века, всемирную популярность она обрела лишь в нынешнем году. В некоторых американских школах уже начали запрещать спиннеры, так как дети, играя с ними, отвлекаются от учебы.