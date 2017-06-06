МЧС РФ рассматривает возможность покупки белорусской техники

МИНСК, 6 июн — Sputnik. МЧС России рассмотрит предложения белорусских производителей спецтехники для нужд спасателей, заявил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Ващенко, которая состоялась в рамках международного салона "Комплексная безопасность" в подмосковном Ногинске.



© Sputnik/ Василий Семашко Спасатели Беларуси и РФ проведут учения по безопасности БелАЭС

"Работает рабочая группа, которая изучит предложения белорусских производителей пожарно-спасательной техники, оборудования для систем управления, телекоммуникаций, а также беспилотной авиации, экипировки и снаряжения", — сказал Пучков.

Он отметил, что по итогам работы группы будут подготовлены предложения по закупкам в соответствии с российским законодательством. Министр также добавил, что вся техника, которая поступает в МЧС, должна превосходить мировые стандарты по соотношению цена/качество.

В свою очередь Ващенко сообщил, что производители достигли договоренностей о поставках комплектующих для техники организаций Беларуси и России. Также министр поблагодарил своего российского коллегу за возможность участвовать в международном салоне.

"МЧС России — это мировой лидер в оказании помощи, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которое мы равняемся", — сказал Ващенко.