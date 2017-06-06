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МЧС РФ рассматривает возможность покупки белорусской техники

06.06.2017 20:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн — Sputnik. МЧС России рассмотрит предложения белорусских производителей спецтехники для нужд спасателей, заявил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Ващенко, которая состоялась в рамках международного салона "Комплексная безопасность" в подмосковном Ногинске.

МЧС РФ рассматривает возможность покупки белорусской техники
© Sputnik/ Василий Семашко
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"Работает рабочая группа, которая изучит предложения белорусских производителей пожарно-спасательной техники, оборудования для систем управления, телекоммуникаций, а также беспилотной авиации, экипировки и снаряжения", — сказал Пучков.

Он отметил, что по итогам работы группы будут подготовлены предложения по закупкам в соответствии с российским законодательством. Министр также добавил, что вся техника, которая поступает в МЧС, должна превосходить мировые стандарты по соотношению цена/качество.

В свою очередь Ващенко сообщил, что производители достигли договоренностей о поставках комплектующих для техники организаций Беларуси и России. Также министр поблагодарил своего российского коллегу за возможность участвовать в международном салоне.

"МЧС России — это мировой лидер в оказании помощи, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которое мы равняемся", — сказал Ващенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Предложения белорусской стороны рассмотрит рабочая группа, по результатам доклада которой и будет вынесено решение.

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