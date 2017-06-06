Сюжет сериала повторяет повесть Кинга, опубликованную в 1980 году. В одном из городков в штате Мэн главный герой вместе с сыном отправляется в магазин после сильной бури, однако в это время населенный пункт накрывает густой туман, в котором прячутся жуткие твари.



© AP/ Francois Mori Стивен Кинг и 13 экранизаций его книг, от которых стынет кровь

Режиссерами сериала выступили обладатель "Эмми" за сериал "Студия 30" Адам Бернштайн и создатель "Дневников вампира" Гай Ферленд. Стивен Кинг принимал участие в разработке сценария. Выход сериала на экраны намечен на 22 июня.

"Мгла" уже была экранизирована, только в полном метре — работа "экранизатора" Кинга Фрэнка Дарабонта, вышедшая в прокат в ноябре 2007 года, собрала более 57 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов. Тогда знаменитый писатель также был автором сценария.