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Появился новый трейлер сериала "Мгла" по повести Стивена Кинга
06.06.2017 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Сюжет сериала повторяет повесть Кинга, опубликованную в 1980 году. В одном из городков в штате Мэн главный герой вместе с сыном отправляется в магазин после сильной бури, однако в это время населенный пункт накрывает густой туман, в котором прячутся жуткие твари.
© AP/ Francois Mori
Режиссерами сериала выступили обладатель "Эмми" за сериал "Студия 30" Адам Бернштайн и создатель "Дневников вампира" Гай Ферленд. Стивен Кинг принимал участие в разработке сценария. Выход сериала на экраны намечен на 22 июня.
"Мгла" уже была экранизирована, только в полном метре — работа "экранизатора" Кинга Фрэнка Дарабонта, вышедшая в прокат в ноябре 2007 года, собрала более 57 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов. Тогда знаменитый писатель также был автором сценария.
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Опубликован новый трейлер сериала "Мгла", снятого по одноименной повести американского "короля ужасов" Стивена Кинга. Смотрите на видео кадры экранизации.
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