ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появился новый трейлер сериала "Мгла" по повести Стивена Кинга

06.06.2017 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сюжет сериала повторяет повесть Кинга, опубликованную в 1980 году. В одном из городков в штате Мэн главный герой вместе с сыном отправляется в магазин после сильной бури, однако в это время населенный пункт накрывает густой туман, в котором прячутся жуткие твари.

Появился новый трейлер сериала "Мгла" по повести Стивена Кинга
© AP/ Francois Mori
Стивен Кинг и 13 экранизаций его книг, от которых стынет кровь

Режиссерами сериала выступили обладатель "Эмми" за сериал "Студия 30" Адам Бернштайн и создатель "Дневников вампира" Гай Ферленд. Стивен Кинг принимал участие в разработке сценария. Выход сериала на экраны намечен на 22 июня.

"Мгла" уже была экранизирована, только в полном метре — работа "экранизатора" Кинга Фрэнка Дарабонта, вышедшая в прокат в ноябре 2007 года, собрала более 57 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов. Тогда знаменитый писатель также был автором сценария.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликован новый трейлер сериала "Мгла", снятого по одноименной повести американского "короля ужасов" Стивена Кинга. Смотрите на видео кадры экранизации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 отраслей Беларуси по уровню высшего образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика