В Ветке появился собственный кинотеатр

Культурный объект разместился в здании клуба бывшей ткацкой фабрики, которое заметно преобразилось после ремонта. До недавнего времени специального здания для показа фильмов в Ветке не было, работали лишь передвижные киноустановки, пишет « Гомельская праўда ».





По словам заведующего отделом видеообслуживания Григория Козырева, проделана большая работа, зданию послевоенных годов постройки требовалась серьезная реконструкция. На ремонт, закупку оборудования и кресел потрачено 45 тысяч рублей. Большую помощь оказало КУП «Гомелькиновидеопрокат».





У видеоцентра большие планы: открыть бильярд, бар, организовать продажу попкорна, сладкой ваты, напитков — максимально привлечь посетителей. Как заверили, на премьеры не придется ездить в областной центр, стоимость билетов будет ниже, чем в Гомеле.



