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В Ветке появился собственный кинотеатр

07.06.2017 06:54 — Разное | Tut.by  
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Культурный объект разместился в здании клуба бывшей ткацкой фабрики, которое заметно преобразилось после ремонта. До недавнего времени специального здания для показа фильмов в Ветке не было, работали лишь передвижные киноустановки, пишет «Гомельская праўда».


По словам заведующего отделом видеообслуживания Григория Козырева, проделана большая работа, зданию послевоенных годов постройки требовалась серьезная реконструкция. На ремонт, закупку оборудования и кресел потрачено 45 тысяч рублей. Большую помощь оказало КУП «Гомелькиновидеопрокат».


У видеоцентра большие планы: открыть бильярд, бар, организовать продажу попкорна, сладкой ваты, напитков — максимально привлечь посетителей. Как заверили, на премьеры не придется ездить в областной центр, стоимость билетов будет ниже, чем в Гомеле.


 
Теги: Гомель
 
 
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Теперь жителям Ветки на премьеры не придется ездить в областной центр, стоимость билетов ниже, чем в Гомеле.

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