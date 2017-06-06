Облигации, недвижимость, акции или антиквариат. Куда можно вкладывать деньги помимо депозитов

В белорусских реалиях не так много вариантов, с помощью которых можно сохранить или приумножить финансы. Привычная схема «положить деньги в банк» в последнее время стала менее выгодной из-за снижения процентных ставок по валютным и рублевым депозитам. Однако этот факт подталкивает потенциальных инвесторов к повышению уровня финансовой грамотности и диверсификации инвестиционного портфеля. FINANCE.TUT.BY рассмотрел одни из самых привлекательных вариантов вложения денег.

Помогали нам это сделать старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб и финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вклады и депозиты

Это один из самых популярных видов инвестирования. Это способ больше подходит для людей, которые хотят рисковать как можно меньше. Один из плюсов — государство гарантирует возврат средств в любом банке и в любой валюте. Эксперты сходятся во мнении, что это простейшая возможность вложить сэкономленные деньги, но предполагают, что постепенно население станет пользоваться другими инструментами, более прибыльными.

Перед тем, как открыть вклад, рекомендуется сравнить условия, которые предоставляют разные банки. Это процент, минимальная сумма и минимальный срок, ситуации изменения процентной ставки, возможность снимать деньги до окончания срока вклада и другое.

Акции предприятий

Приобретая акцию, человек становится совладельцем предприятия, то есть его акционером. Есть номинальная стоимость и рыночная стоимость акции. Номинальная стоимость эквивалентна денежной уплате за одну акцию, рыночная — ее цена на фондовой бирже. Инвестируя в акции, нужно учитывать состояние выбранного сектора экономики и предприятия, размер и местонахождение компании.

Александр Муха указывает, что в Беларуси рынок акций недостаточно развит: «Не могу позитивно высказаться по активу. В наших реалиях более выгодным вложением будут корпоративные облигации, — говорит эксперт. — Но я оптимистично оцениваю рынок акций в будущем, особенно с учетом возможного запуска инвестиционных фондов. В перспективе привлекательность акций повысится, в частности, для тех, кто более склонен к риску».

Облигации

Это ценные бумаги, которые предусматривают фиксированный доход. Эмитентами облигаций могут быть как государственные, так и коммерческие структуры. Прибыль может меняться в зависимости от уровня рыночной процентной ставки. Инвестируя в облигации, стоит учитывать кредитный риск — ситуацию, когда эмитент не в силах выполнить обязательства, и инвестиционный риск — изменение процентной ставки на рынке и рыночной стоимости облигации.





«По корпоративным облигациям возврат денег не гарантируется. Надежность государственных облигаций, в свою очередь, сравнима с надежностью депозитов: пока в стране нет дефолта — это максимально безопасное вложение. Также с точки зрения процентных ставок облигации зачастую интереснее вкладов», — говорит Вадим Иосуб.

Александр Муха также положительно отзывается об активе: «Этот инвестиционный инструмент отличается большей доходностью и ликвидностью. По соотношению надежности и выгодности советую гособлигации. Однако корпоративные облигации не стоит обходить стороной: бывают ситуации, когда держатели облигаций по определенным причинам выставляют ценные бумаги на продажу по цене ниже номинала на вторичном рынке. Можно обращаться к банкам и брокерам, узнавать об интересных предложениях, выяснять, по каким ценам продаются бумаги на первичном и вторичном рынках. Перед тем как покупать облигации, следует провести взвешенный анализ финансовой отчетности эмитента и деятельности акционеров компании в Беларуси и за рубежом».

По мнению эксперта, постепенно население будет все больше вкладываться в корпоративные облигации. «Я вижу здесь две причины. Первый аспект — более высокая доходность по сравнению с валютными депозитами, где верхняя граница ставок в размере около 4% (по депозитам сроком более 2 лет) удовлетворяет не всех. Второй аспект — в случае банкротства эмитента облигаций обязательства перед физическими лицами являются первоочередными. Соответственно, требования физлиц удовлетворяются в первую очередь, и только после погашения обязательств перед физлицами начинается удовлетворений требований остальных кредиторов. Также хотелось бы обратить внимание на еврооблигации, — уточняет Александр Муха.

Недвижимость

На первый взгляд, вложение денег в недвижимость кажется одним из самых надежных вариантов. Однако этот актив имеет свои плюсы и минусы. Подобная инвестиция наименее подвержена инфляции, но на рынке может возникнуть «пузырь», в результате чего стоимость приобретенной собственности упадет. Также недвижимость не обладает максимальной ликвидностью — если произойдет спад на рынке, будет проблематично найти покупателя.

Тем не менее недвижимость дает относительно стабильный доход — спрос на аренду жилых или коммерческих помещений есть всегда. Еще подобная инвестиция мало связана с другими активами — ее можно использовать для диверсификации инвестиционного портфеля. К недостаткам можно добавить амортизацию и затраты на обслуживание.

Здесь эксперты разошлись во мнениях. Вадим Иосуб указывает на вероятную нецелесообразность подобного вложения: «Инвестируют в жилую и коммерческую недвижимость. Если рассматривать сдачу квартиры или офиса в аренду, то финансовый смысл в этой операции отсутствует — ее доходность ниже, чем ставка по депозитам. Гарантии, что купленное помещение вырастет в цене, также нет. С моей точки зрения, вкладывать в недвижимость, надеясь на рост цен, достаточно бессмысленное занятие».

Александр Муха считает, что вложения в объекты недвижимости стали в отдельных случаях более выгодны, чем валютные депозиты. «Одна из причин — снижение цен на отдельные объекты недвижимости, вторая — уменьшение процентных ставок по депозитам. Однако важно понимать, насколько объект недвижимости будет ликвидным в будущем. На мой взгляд, лучше рассматривать коммерческую недвижимость — это неплохой вариант диверсификации сбережений», — говорит финансовый аналитик.

Драгоценные металлы

Перед тем, как решить инвестировать деньги в драгоценные металлы, нужно узнать, какой наблюдается спрос на актив и прогнозируются ли его изменения.



Фото: Reuters

Вадим Иосуб рекомендует с осторожность относиться к таким инвестициям: «Достаточно часто можно столкнуться с мнением, что золото — вечная ценность, которая всегда растет в цене. Если обратиться к фактам, то можно увидеть, что цены на золото достигли максимума в 2011 году, когда за унцию давали более 1900 долларов. Уже в течение шести лет золото стоит значительно ниже. Скажу больше — в 80-х годах прошлого века за ценный металл предлагали за около 800 долларов — если учесть инфляцию, то это больше, чем показатели шестилетней давности. Выходит, что те, кто покупал золото почти 40 лет назад, до сих в минусе и не окупили вложения. Это подтверждение того, что золото растет отнюдь не всегда. Людям, которые обладают достаточно большим капиталом, можно посоветовать для диверсификации вложить в золото 5−10% своего капитала. Но инвестировать серьезную долю сбережений — занятие достаточно рискованное».

Антиквариат и предметы искусства

Инвестиции в искусство предполагают более серьезные траты, нежели другие активы — чего стоят только услуги посредника. Подобное приобретение требует особого ухода и бережного хранения, также предмет искусства нужно застраховать и беречь от вероятных похитителей.

— Здесь нет рынка в широком смысле слова — каждый товар уникален, и система ценообразования не до конца ясна. Есть достаточно узкая прослойка профессионалов, которая покупает и продает предметы искусства, благодаря чему хорошо разбирается в данной сфере. Так что покупатель «со стороны» имеет очень высокие шансы быть обманутым. В любом случае придется опираться на мнение экспертов, и насколько честны они будут с инвестором, вопрос открытый. Мой совет такой: если человек не посвятил жизнь изучению рынка предметов искусства, ему не стоит ввязываться в эту сферу — потери гарантированы, — считает Вадим Иосуб.

Криптовалюта

Это электронные деньги, которые выпускает электронный алгоритм блокчейн. Существует множество криптовалют, но самая распространенная — биткоин.





— Если посмотреть на график, можно увидеть, что стоимость биткоина очень волатильна, причем изменения происходят в течение дня. Недавно биткоин достиг исторического максимума 2700 долларов, после чего рухнул ниже двух тысяч долларов, — рассказывает Вадим Иосуб. — Такой непредсказуемый актив может быть предметом спекуляций, но не инвестиций. Тактика «купить биткоин и забыть» непредсказуема — криптовалюта с одинаковой вероятностью может вырасти в разы или исчезнуть вовсе. Небольшую часть сбережений интересующийся человек может потратить на спекуляции биткоинами. Однако вкладывать серьезные деньги я бы не рекомендовал.

Александр Муха также указывает на то, что важно думать не только о том, насколько выгодна инвестиция, но и о ее надежности.

Голубые фишки

Александр Муха рекомендует рассмотреть вариант покупки голубых фишек на зарубежных фондовых рынках (это акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов).

— Это вариант для более осведомленных инвесторов. Это ценные бумаги ведущих мировых компаний, например, Apple, Facebook, Google и других, — отмечает эксперт.

Общая закономерность — риск и доходность инвестиций зависят друг от друга. Чтобы снизить уровень потенциальной угрозы (потери денег), рекомендуют вкладывать сразу в несколько активов. Если между имуществом нет корреляции, уменьшается риск составленного из них набора — портфеля.