В Центре контраварийной подготовки Сергея Овчинникова начали использовать «умные» очки, которые умеют отслеживать взгляд водителя и точку фокуса. Ранее для этих целей использовался видеорегистратор с двумя камерами. Даже если водитель засмотрится на девушку на тротуаре — инструктор тут же это зафиксирует.

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Впервые об изобретении таких очков заявили еще в 2012 году, и лишь спустя несколько лет они начали использоваться в научно-практических целях. Например, в маркетинге. Маркетологи изучают, куда и как долго смотрят покупатели в магазинах, чтобы разработать новые способы выкладки товара.

«Умные» очки оснащены инфракрасной подсветкой и тремя камерами. Две встроены в нижние части окуляров и захватывают движение глаз водителя. Еще одна, широкоугольная, снимает вперед, передавая на компьютер изображение того, что видит водитель.





Мы решили прокатиться вместе с Сергеем Овчинниковым по городу, чтобы продемонстрировать, для чего нужна эта технология при обучении вождению. За рулем — опытный водитель-доброволец. Сергей Олегович занимает место штурмана с ноутбуком на коленях.

После того, как очки надеты на добровольца, система требует настройки. Сергей Овчинников просит водителя посмотреть на различные объекты перед автомобилем, чтобы откалибровать очки.

— Посмотрите на рекламный щит, теперь на значок автомобиля спереди, теперь на дверь офиса.

Подопытный послушно переводит взгляд. На экране скачет цветной кружок. Он указывает место, на котором сфокусирован взгляд водителя.





После того, как программа настроена, водитель по командам инструктора едет по улицам. Маршрут проложен так, чтобы сымитировать сложные дорожные ситуации, в которые можно попасть на дороге, и где требуется особое внимание: повороты направо и налево, развороты, проезд через заставленные машинами дворы, перестроения в плотном потоке.

Сергей Овчинников смотрит в монитор компьютера и отслеживает, куда был направлен взгляд водителя во время выполнения маневра. Это помогает понять, насколько водитель контролировал ситуацию вокруг автомобиля.





Цветная точка на экране компьютера — это место, куда смотрит испытуемый. Таким образом инструктор всегда видит, правильно ли водитель анализирует обстановку, контролирует ли ситуацию так, как она того требует.

Так, чтобы контролировать «мертвую» зону, недостаточно смотреть только в зеркала заднего вида. Нужно поворачивать голову и заглядывать в окно заднего правого пассажира. Наш курсант признается, что в повседневной жизни ездит с панорамным внутрисалонным зеркалом, поэтому чувствует себя неудобно. С «панорамой» можно отслеживать ситуацию в «мертвых» зонах даже без поворота головы.

— Как вы думаете, почему панорамные зеркала не используют автопроизводители, если они так хороши? Потому что очень сильно искажают расстояние до объекта, который в них отражается. К тому же водитель должен уметь перестраивать себя. Сел на машину со штатными зеркалами — начинай вертеть головой, — объясняет Сергей Овчинников.





При проезде через заставленный машинами двор надо следить за каждым подъездом, каждым припаркованным автомобилем, из-за которого может выскочить ребенок. Поэтому скорость должна быть минимальной, а нога лежать на педали тормоза.

— При повороте направо нужно смотреть не только на пешеходов на переходе, но и в правое зеркало заднего вида. Между машиной и бордюром может ехать велосипедист. Именно в таких ситуациях их часто сбивают, — рассказывает Сергей.





При остановке на светофоре нужно контролировать ситуацию в зеркала заднего вида. Возможно, кто-то не успевает остановиться. В этом случае можно проехать чуть вперед. В экстренной ситуации нужно заранее подготовиться к удару, плотно прижавшись спиной к креслу, а затылком — к подголовнику. Это поможет избежать последствий хлыстового удара при наезде сзади.

Технология «умных» очков используется в спорте и в маркетинге. В Центре контраварийной подготовки этот уникальный гаджет сейчас используют при тестировании водителей. В дальнейшем на основе полученных данных будет разработана методика обучения.





Как признался Сергей Овчинников, неумение контролировать ситуацию вокруг автомобиля — это мина замедленного действия. Поэтому данные, полученные при использовании «умных» очков, помогут сформировать общий подход к управлению автомобилем, заложить те навыки контроля, которые игнорируют при обучении в автошколе.