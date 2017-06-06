Спорт против депрессии: как физические нагрузки помогают сохранить здоровую психику

Каждый человек знает о пользе спорта. В основном — с точки зрения улучшения внешнего вида и физических показателей. А вот воздействием на психику интересуются далеко не все. Между тем физическая активность необходима для нормального течения психических процессов. Так было задумано природой.





Центральная нервная система и опорно-двигательный аппарат человека тесно связаны между собой. Многие функции нервной системы зависят от активности мышц. Например, во время ходьбы лучше думается и запоминается, чем в состоянии покоя.

Науке известно, что регулярные физические нагрузки положительно влияют на психику людей всех возрастов, позволяют достичь психологического благополучия. Если вы по-прежнему считаете необходимость заниматься спортом неприятной и навязанной, то самое время изменить позицию. Давайте узнаем, каких именно позитивных психологических эффектов можно ожидать, будучи физически активным.

Снижение уровня тревожности; исчезновение хронической тревоги

Тревога — неприятное, тяжело переносимое состояние. Среди ее проявлений — ощущение неопределенной опасности, внутреннее напряжение, учащение пульса, бесцельная двигательная активность. У некоторых людей это состояние становится постоянным, тогда говорят о хронической тревоге.





Любителям спорта хорошо знакомо чувство умиротворения после тренировки. Большинство людей считают усталость от физической активности приятной. Это не иллюзия: уровень тревожности после занятия действительно снижается и остается пониженным до шести часов. Также снимается нервно-мышечное напряжение. Короче говоря, если вы чем-то обеспокоены, тренировка значительно облегчит ваше состояние.

Какой вид физической активности лучше всего подходит для избавления от тревоги? Как показали исследования, это любые нагрузки, развивающие гибкость, силу или выносливость. При этом необходимо следить за интенсивностью занятий. Она должна составлять 70% от максимальной частоты сердечных сокращений. Меньшая или большая интенсивность была признана малоэффективной в борьбе с тревогой.

Спорт против депрессивных состояний

Депрессия - довольно распространенное расстройство. Она имеет много форм, различных по длительности и остроте. Слабые формы не всегда распознаются человеком, воспринимаются как повышение восприимчивости или плохое настроение. Между тем снижение настроения при депрессии стойкое, от двух недель. Человек теряет интерес к окружающему миру, наблюдаются упадок сил, проблемы со сном, самоуничижительные мысли.

На примере тяжелых случаев депрессии было доказано, что сочетание психотерапии с регулярными тренировками дает лучший результат. Слабые формы депрессии зачастую преодолеваются самостоятельно. Не последнюю роль в этом играют занятия спортом. Предпочтение стоит отдать аэробным нагрузкам — бегу, ходьбе, плаванию, велосипеду. Уровень интенсивности роли не играет, главное — регулярность.

С чем же связан такой сильный психотерапевтический потенциал физической активности? Некоторые считают, что человек просто отвлекается от стресса, перестает на нем концентрироваться. При этом отвлекаться на спорт эффективнее, чем на спокойный отдых.

Другие придерживаются эндорфиновой теории. При занятиях спортом в кровь выделяются эндорфины, природные антидепрессанты. Настроение улучшается естественным образом. Науке известно состояние эйфории от бега. Это состояние описывается как легкость, удовлетворение, отсутствие боли и дискомфорта, чувство освобожденности и слияния с природой.





Занятия спортом меняют личность

Спортивные тренировки — это деятельность, направленная на воспитание самого себя, на совершенствование своих физических и психических качеств. В этом заключается социальный характер спорта.

Все виды спорта оказывают положительное влияние на самооценку. Повышаются уверенность в себе и настойчивость. Во время тренировок мы постоянно ставим себе новые цели и добиваемся их. С ростом тренированности приходит ощущение телесного благополучия, чувство собственной компетентности.

Занятия спортом улучшают навыки самоконтроля и саморегуляции. В результате внутреннее состояние стабилизируется, мы меньше поддаемся эмоциям и внешним воздействиям. Соответственно, в стрессовых ситуациях мы способны действовать эффективно, быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Занимаясь спортом, можно повысить свою стрессоустойчивость и психическую силу в целом.

Виды спорта, требующие ловкости и выносливости, значительно снижают агрессивность. Это акробатика, гимнастика, лыжи, фигурное катание, спортивные игры. Игровые виды спорта также делают человека более ответственным, социально адаптированным и коммуникабельным.

Занятия спортом повышают самоуважение. Дело в том, что самоуважение сильно связано с самовосприятием, особенно физическим — восприятием привлекательности собственного тела. Высокое самоуважение позволяет человеку принимать самостоятельные решения, без оглядки на мнение окружающих.

При всех преимуществах увлечение спортом может превратиться в навязчивую зависимость. При этом тренировки затмевают собой все другие интересы и сферы жизни. Отмечается абсолютная поглощенность потребностью тренироваться, она становится движущей силой жизни. Начинают страдать домашние и рабочие обязанности, общение с другими людьми сводится к минимуму. Пропустив тренировку, человек испытывает тревогу и раздражение. Если травма вынудит его приостановить занятия, он может впасть в депрессию.

Умственная деятельность

Хорошо известно, что двигательная активность улучшает кровообращение в мозге, насыщает его кислородом, отчего мозг начинает работать продуктивнее. Но есть и менее очевидные связи спорта с деятельностью ума.

Чтобы мозг функционировал нормально, к нему должны поступать импульсы от различных систем организма. В том числе от мышц. Даже при умственной работе наблюдается некоторое напряжение мускулатуры. Лицо приобретает сосредоточенное выражение, губы сжимаются, мы покачиваем ногой, решая сложную задачу.

Это происходит потому, что импульсы от напряженных мышц стимулируют мозг и держат его в тонусе. Если умственная работа слишком затягивается, мозг перестает справляться с нервным возбуждением, и оно распространяется по всей мускулатуре. Чтобы погасить это напряжение, необходимо встать и размяться.

Физическая активность не просто снимает напряжение, вызванное умственным переутомлением. Тренированное тело помогает нервной системе лучше справляться с интеллектуальными нагрузками. От физической подготовленности напрямую зависят устойчивость памяти, внимания и восприятия. Поэтому оптимальные физические нагрузки влияют на повышение умственной работоспособности.

Какой объем двигательной активности считается оптимальным для работы мозга? Все зависит от вашей тренированности. Если нагрузка кажется вам слабой, существенного влияния на умственные процессы не будет. А слишком тяжелые нагрузки будут только снижать умственную работоспособность.

Было обнаружено, что тренировки с отягощением способствуют улучшению памяти у пожилых людей. Они могут приостановить развитие нейродегенеративных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера. Испытуемые тренировались в течение полугода, и результаты их тестов улучшились.





Регулярные занятия спортом, особенно командными видами, развивают гибкость и глубину мышления. Во время игры в команде человек находится в процессе творческого поиска спортивной тактики, зачастую вынужден принимать моментальные решения. Индивидуальные виды спорта тоже ставят перед человеком различные проблемы (планирования, контроля и т.д.), стимулируя мыслительную деятельность.

Спорт и профессиональное выгорание

Профессиональное выгорание — следствие хронического стресса на работе. Особенно уязвимы те, кто работает с людьми. Этот синдром проявляется в эмоциональном истощении, негативном отношении к коллегам и клиентам, ощущении собственной некомпетентности.





По результатам исследований, занятия спортом ликвидируют профессиональное выгорание и понижают вероятность его возникновения. Причем полгода регулярных тренировок работают лучше, чем полгода психотерапии.

Спорт помогает регулировать негативные эмоции

Физическая активность является одним из способов регуляции эмоций и доминирующих эмоциональных состояний. Помните эндорфиновую теорию? Однако нужно понимать, что спорт — только вспомогательное средство. Главным образом нужно разрешить вызывающую эмоции проблему.

Итак, если вам грустно, первостепенная задача — выйти из замкнутого состояния. Не просто отвлечься, а эмоционально включиться в новую ситуацию. Отличным спортивным вариантом станут групповые игры. Соберите друзей и займитесь, например, волейболом.

Если вы легко выходите из себя, вам показаны парные восточные единоборства, направленные на разрушение атаки противника. Например, айкидо или ушу. Индивидуальные практики для регулирования гнева не так хороши, ибо наедине с собой раздражение может только усилиться.

Если вы по природе своей боязливы, вам стоит научиться выходить за рамки собственного комфорта. Начинать с полного экстрима вроде прыжков с парашютом не нужно. Обратите внимание на скалолазание, яхтинг и верховую езду.

Если вы поглощены горечью по поводу неудачи, в первую очередь перестаньте сетовать. Признайте, что все люди уязвимы. Терапевтический эффект в этом состоянии возымеет различная активность на лоне природы. Например, пеший поход, велопрогулка или скандинавская ходьба. Естественно, в приятной компании.





Итак, спорт — это прежде всего про здоровье, физическое и психическое. Это не способ сжечь калории и не наказание за съеденную булочку. Думая так, многие люди видят в физической активности только самоистязание. Между тем спорт помогает развить гармоничную личность. Попробуйте заниматься в удовольствие, а не для отработки калорий или сожжения жира. И ваше отношение изменится, а спорт станет приятной частью жизни.